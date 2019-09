Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Yeni Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Star Wars serisi yeni oyunuyla bu yıl içerisinde geri dönecek. Bu defa EA DICE yerine Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order geliyor. 15 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyun için yeni bir hikaye fragmanı yayınlandı.

Cal's Mission (Cal'ın Görevi) adıyla yayınlanan hikaye fragmanında, araya giren oynanış kısımlarıyla harmanlanmış olan hikayeye dair ara sahneleri görebiliyoruz. Bu ara sahnelerde de senaryo boyunca karşımıza gelecek olan yeni mekanlar ve Cal olarak edineceğimiz dostlarımızdan bazıları da bizlere tanıtılıyor.

Fragman sırasında muhtemelen iki tane de büyük savaş görmüş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi devasa boyutta bir yaratıkla yapılırken, diğeri ise başlangıçtan beri peşimizde olan imparatorluğun emri altındaki adamlardan bir tanesiyle.

İki dakika kadar bir uzunluğa sahip olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order'da, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrası konu alınacak. Dark Times sırasında geçecek olan konuyu bir kez daha hatırlatmak gerekirse, Jedi grubunun Galaktik Cumhuriyet için hainler olarak damga yemesi sonrasında İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında Jedi avı başlatılmıştır. Bu da görülen her Jedi’ın sorgusuz sualsiz öldürülmesi anlamına geliyor. Cal Kestis olarak hem geçmişimiz ile ilgili parçaları bir araya getirmeye, hem de Jedi eğitimimizi tamamlamaya çalışacağız. Bir yandan da peşimizde olan imparatorluk ve imparatorluğun yandaşlarından yakamızı kurtarmak durumunda olacağız.