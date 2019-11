Star Wars Jedi: Fallen Order Oldukça Beğenildi

Piyasadaki güncel Star Wars oyunu artık Star Wars Jedi: Fallen Order. EA Play 2018 etkinliğinde duyurulmuş olan oyun, bugün itibarıyla satışa sunuldu. Bu yılın Star Wars Celebration etkinliğinde paylaşılan detaylar ile çok oyunculu modlarının olmayıp sadece ana senaryoya odaklanılması, hem şaşkınlık yaratmış hem de beklentileri yükseltmişti. Kadroda Chris Avellone gibi bir ismin bulunmasının etkisini de unutmayalım. Peki Star Wars Jedi: Fallen Order nasıl bir oyun olmuş? Gelin hep birlikte yayınlanan inceleme puanlarına bir bakalım.

İnceleme puanlarının tam çıkış günü itibarıyla yayınlanmasının gerekçesi Electronic Arts ve Respawn Entertainment tarafından koyulan ambargo. Hatırlarsanız sürprizi bozacak paylaşımların engellenmesi amacıyla EA Access ve Origin Access Basic üzerinden deneme sürümleri de yayınlanmamıştı.

Genel olarak bakıldığında Star Wars Jedi: Fallen Order memnun etmiş gibi görünüyor. Biz bu haberi yazarken Metacritic üzerinde PlayStation 4 ortalaması yirmi üç incelemenin sonucunda 84 / 100 idi. Kullanıcıların yaptığı puanlamaların ortalaması ise 8.1 / 10. PC tarafında ise on iki inceleme sonucunda 90 / 100 gibi bir ortalama söz konusu. Kullanıcıların puanlamalarının ortalaması da 8.4 / 10. Son olarak Xbox One cephesine baktığımızda, on incelemenin ortalamasının 85 / 100 olduğunu ve kullanıcılarının puanlamalarının ortalamasının da 8.6 / 10 civarında gezdiğini görüyoruz.

Tüm incelemelerin puanlamalarına ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Fallen Order İnceleme Puanları