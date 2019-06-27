Star Wars Jedi: Fallen Order Oynanış Videosunun Tamamı Yayınlandı

Bu senenin Star Wars oyunu olacak Star Wars Jedi: Fallen Order için ilk oynanış gösterimi EA Play 2019 etkinliği sırasında yapılmıştı. Bu oynanış gösterimi sırasında, dev örümcekler ve Purge Trooper'lar da dahil olmak üzere birçok düşmanla çatıştığımız aksiyon sekanslarını görmüştük. Ayrıca sadık dostumuz BD-1'in de ne derece becerikli olduğunu görmüştük. Senaryo boyunca da pek çok kritik noktada hayat kurtaracağı her halinden belli gibi.

İzlediğimiz oynanış gösterimi bildiğiniz gibi on üç dakika uzunluğundaydı ama bize gösterilen videonun esas uzunluğunun yirmi altı dakika olduğunu söyleyelim. Ne var ki bu versiyon, kapalı kapılar ardında basın mensuplarına özel olarak gösterilmişti.

E3 2019 fuarının ardından, Electronic Arts bahsi geçen tam versiyonu EA Star Wars Youtube kanalı üzerinden herkese açık olarak yayınladı. Bu sayede normalde göremediğimiz sahneleri görme fırsatı bulmuş olduk.

Yapılan kesintilerin aralardan değil de baş kısımlarında yapılmış olduğunu söyleyelim. Yani EA Play 2019 etkinliği sırasında gösterilen versiyonun olduğu kısımda herhangi bir farklılık yok. Tam versiyonda ana karakterimiz Cal Kestis'in Kashyyyk gezegenindeki AT-AT kaçırma sahnesini biraz daha detaylı görebiliyoruz. Bu kısımlar açıkçası Uncharted serisindeki kovalamaca sahnelerini anımsatmadı değil.

Keyifli seyirler dileriz!