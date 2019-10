Star Wars Jedi: Fallen Order, Xbox One X ve PS4 Pro'da 60 FPS Destekleyecek

Çıkış tarihi yaklaştıkça Star Wars Jedi: Fallen Order ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkmaya başlıyor. Bu haberimizdeki detaylar doğrudan hikaye veya oynanışa yönelik olmasa da teknik açıdan merak edilen soruları cevaplıyor. Oyunun PlayStation 4 Pro ve Xbox One X versiyonlarıyla ilgili ayrıntılar sonunda ortaya çıktı.

We Got This Covered sitesi Respawn Entertainment stüdyosundan Üretici Paul Hatfield ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında, oyunun PlayStation 4 Pro ve Xbox One X versiyonlarında Kalite ve Performans adıyla iki farklı modun bulunacağı belirtildi.

Eğer kalite sizin için önemliyse ve bu bağlamda da Kalite modunu seçerseniz, üst düzey bir görüntü kalitesi bekleyecek sizi ama saniyede geçen kare sayısı 30 FPS ile sınırlanacak. Performans modu tabii ki görselliği yerlere sermiyor ama Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda 60 FPS akıcılığın yakalanabilmesi için üst düzey kaliteden feragat edilecek. Bu arada, oyunun standart modellerde 30 FPS akıcılığında oynanacağını hatırlatalım.

PlayStation 4, PC (Origin) ve Xbox One için geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order, 15 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.