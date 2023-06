Star Wars Outlaws Oynanış Videosu Yayınlandı

Tarihsel olarak, çok çok uzaklardaki Lucasfilm galaksisi, video oyunları için olgun bir ortam olmuştur, ancak Star Wars: Knights of the Old Republic ve Star Wars Galaxies gibi oyunların altın çağından bu yana neredeyse 20 yıl geçti.

Star Wars Outlaws Grafikleriyle Ön Plana Çıkıyor

Bunların her ikisi de, serideki herhangi bir video oyunu arasında en fazla özgürlüğü sunar, ancak günümüz standartlarına göre modası geçti. Star Wars Outlaws, Red Dead Redemption 2 ve Assassin's Creed serisi gibi modern açık dünya oyunlarının unsurlarını, oyuncular yıldızlararası olarak kendi varlıklarını sürdürürken Star Wars evreninin imza niteliğindeki sinematik süsleriyle bir araya getirerek tam olarak hayranların istediği gibi görünüyor.

Star Wars Outlaws, The Empire Strikes Back ile Jedi'ın Dönüşü arasındaki kanonda yer alıyor ve görünüşe göre Kay Vess ve sevimli uzaylı Nix ve droid mürettebat üyesi ND-5 gibi arkadaşları gibi düşman gruplarla karşı karşıya gelecek.

Empire'ın yanı sıra Hutt, Pyke ve Ashiga klanları. Oyuncular, bazı ara sahnelerde de olayları etkilemek için seçimler yapabilecekler.Bugünün Ubisoft Forward'ı itibarıyla Star Wars Outlaws için belirli bir çıkış tarihi yok, ancak 2024'te çıkması bekleniyor. Star Wars Outlaws PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.