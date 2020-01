Star Wars Skywalker Gişede Beklediğini Bulamadı

The Force Awakens ile başlayan serinin son filmi olan The Rise of Skywalker, beklenenin aksine üçlemenin en düşük filmi oldu.

Star Wars karakterlerinin veda filmi olarak çekilen The Rise of Skywalker, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen dünya prömiyeri sonrasında eleştirmenlerin negatif yorumlarına maruz kalmıştı. Türkiye’de 20 Aralık tarihinde vizyona giren film ile ilgili izleyiciler de eleştirmenlerle benzer görüşlere sahip oldu.

Star Wars Filmleri Arasındaki En Düşük Not

Açılış günü güzel bir hasılat yakalamış olmasına rağmen, The Rise of Skywalker, izleyenlerin yapmış olduğu negatif yorumların etkisiyle hafta sonunu beklenenin çok altında bir hasılatla kapattı. Böylece, Star Wars filmleri arasında açılış günü hasılatı/açılış hafta sonu hasılatı oranında 50%'nin üzerinde kalan tek film oldu. Sadece bu bilgi bile, izleyenler tarafından istenilen beğeniyi alamadığını kanıtlar nitelikte.

Dünya genelinde, üç günde $373,5 milyon hasılata ulaşan The Rise of Skywalker, beklentileri karşılamasa da Box Office ABD tarafından yayınlanan 20-22 Aralık 2019 hasılat listesinde ilk sırada yer almayı başardı. Listeye göre The Rise of Skywalker filminin hemen ardından, ikinci sırada $26,13 milyon hasılatla Jumanji filmi yer alıyor.