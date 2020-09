Star Wars: Squadrons'u Epic Games Store'dan Alanlara Fortnite Sürprizi

Star Wars: Squadrons'u Epic Games Store'dan satın alanlar Fortnite oyununda kullanabilecekleri Öncü X-Wing Planörü elde edecekler. Detaylar haberimizde.

Star Wars: Squadrons ile buluşmaya az bir zaman kaldı. PC (Epic Games Store, Origin ve Steam) PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun, 2 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak.

İki haftalık süreç için geri sayım son sürat devam ederken, Fortnite oyuncularını da sevindirecek hoş bir gelişme yaşandı. Siz de sıkı bir Fortnite oyuncusuysanız, oyunu Epic Games Store üzerinden satın almayı tercih edebilirsiniz.

Bugün mağazaya, 1200 V-Bucks karşılığında satın alınabilecek simgesel Öncü X-Wing Planörü eklendi. Eğer Star Wars: Squadrons oyununu Epic Games Store üzerinden 2 Ekim 2021 tarihinde TSİ 18:00 öncesinde satın almanız durumunda, Fortnite oyununda kullanabileceğiniz bu gemi hediye olarak gelecek.

📣 PILOTS WANTED 📣



Buy #StarWarsSquadrons on the Epic Games Store and receive the Vanguard Squadron X-wing Glider in Fortnite!https://t.co/3bHoaY5Sor pic.twitter.com/ICQufN8tB8