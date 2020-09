Star Wars: Squadrons geliştirilme süreci tamamlandı. Yaratıcı Yönetmen Ian Frazier, beklenen duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Geçtiğimiz sene satışa sunulan Star Wars Jedi: Fallen Order sonrasında, bu sene yeni bir Star Wars oyunumuz olacak. Motive Studios tarafından PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmiş olan Star Wars: Squadrons, 2 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Platformlar genelinde çapraz platform desteği sunacak olan oyunu, PC ve PlayStation 4 üzerinde sanal gerçeklik desteği ile oynayabilmek mümkün olacak.

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak.

Çok oyunculu modlarda ise, hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk gibi farklı Starfighter sınıflarından araçların kontrolüne geçerek Yavin Prime ve Galitan uydusu gibi tanınmış ve daha önceden hiç görülmemiş savaş alanlarında takım olarak stratejik beşe beş savaşlarda taktiksel görevleri tamamlamaya çalışacak ya da filonuz ile birlik olup devasa filo savaşlarına girebileceksiniz. Uzay aracınızın donanımını ve görünümünü özelleştirebildiğiniz gibi silahlar, kalkanlar ve motorlar arasında güç dağılımını gerçekleştirebileceksiniz.

Star Wars: Squadrons oyununda oynadıkça açabileceğiniz birçok ödül bulunuyor. Herhangi bir oyun içi ödeme sisteminin bulunmayacağı oyunda, rütbeniz yükseldikçe de yeni silahlar, Starfighter sınıfları için yeni gövdeler, motorlar, kalkanlar ve görünüm ögeleri açabileceksiniz. Ayrıca ilerleye zamanlarda yepyeni indirilebilir içerikler de biz oyuncuların beğenisine sunulacak ama Motive Studios Star Wars: Squadrons oyununu canlı servis odaklı bir hale getirmeyecek.

Yakın bir zaman önce Twitter üzerinden yeni bir duyuru yapan Yaratıcı Yönetmen Ian Frazier, nihai sürüme ulaşıldığının müjdesini verdi. Peki bu ne anlama geliyor? Geliştirilme sürecinin tamamlandığı ve fiziksel kopyaların seri basıma hazır olduğu anlamına geliyor. Ayrıca herhangi bir ertelenme durumu da olmayacak.

I am incredibly pleased to announce that after a ton of hard work from the team here at @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons has just gone aurodium!



Er, I mean gold! #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/jzBErluIxv