Star Wars: Squadrons İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

Star Wars evrenine farklı bir perspektiften bakacağımız Star Wars: Squadrons yarın itibarıyla çıkıyor. Bu, aynı zamanda ardı ardına iki yıl yeni Star Wars oyunu gördüğümüz anlamına da geliyor. Motive Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından da yayınlanacak olan Star Wars: Squadrons inceleme puanları da ortaya çıkmaya başladı. Bakalım stüdyonun yeni oyunu için genel tablo ne alemde?

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bizleri bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak olacak.

Bildiğiniz gibi Motive Studios, bu zamana kadar BioWare tarafından geliştirilmiş olan Anthem, EA DICE tarafından geliştirilmiş olan Star Wars: Battlefront II ve kapanan Visceral Games stüdyosunun da iptal olan Star Wars oyunu için destek konumundaydı. Bu yeni Star Wars oyunu ise Kanada menşeli geliştirici stüdyonun kendi başına geliştirdiği ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Haliyle de kendileri için son derece önemli bir deneyim oldu diyebiliriz.

Yarın itibarıyla PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan Star Wars: Squadron için inceleme puanları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Metacritic sitesine göz attığımızda, Xbox One versiyonu için sadece bir inceleme puanı yayınlandığı için herhangi bir ortalama belirlenebilmiş değil. PlayStation 4 versiyonunun altı inceleme sonucunda 78 / 100, PC versiyonunun ise dokuz inceleme puanı sonucunda 81 / 100 ortalamasının olduğunu görebiliyoruz.

Game Informer ve IGN gibi önde gelen oyun mecralarının da yer aldığı inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Star Wars: Squadrons İnceleme Puanları