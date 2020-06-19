Star Wars: Squadrons Oynanış Videosu Yayınlandı

Bu sene yeni bir Star Wars oyunumuz daha olacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir sunum ile Electronic Arts, Star Wars: Squadrons duyurusunu yapmıştı. Motive Studios tarafından geliştirilmekte olan oyun, 2 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. İlk Star Wars: Squadrons oynanış videosu, EA Play 2020 Live etkinliğinde yayınlandı.

Star Wars: Squadrons Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

Altı dakikaya yakın bir uzunlukta olan oynanış fragmanında, hem ana senaryo hem de çok oyunculu kısmını görüyoruz. Hikaye kısmını, oluşturacağımız karakterler ile Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk açısından görebileceğiz. Yeni karakterlerin yanı sıra tanıdık yüzlerle de karşılaşmak mümkün olacak.

Fragmanda ayrıca hem geminiz hem de pilotlarınız üzerinde uygulayabileceğiniz geniş kapsamlı özelleştirme seçenekleri de ekranlarımıza geliyor. Hazır gemilerden bahsetmişken, hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk için seçilebilir olacak gemiler de X-Wing, A-Wing, U-Wing, Y-Wing, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Reaper ve TIE Bomber olarak teyit edildiler.

EA Play Live 2020 sırasında yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Star Wars: Squadrons Detayları

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak.

Çok oyunculu modlarda ise, hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk gibi farklı Starfighter sınıflarından araçların kontrolüne geçerek Yavin Prime ve Galitan uydusu gibi tanınmış ve daha önceden hiç görülmemiş savaş alanlarında takım olarak stratejik beşe beş savaşlarda taktiksel görevleri tamamlamaya çalışacak ya da filonuz ile birlik olup devasa filo savaşlarına girebileceksiniz. Uzay aracınızın donanımını ve görünümünü özelleştirebildiğiniz gibi silahlar, kalkanlar ve motorlar arasında güç dağılımını gerçekleştirebileceksiniz.

Star Wars: Squadrons oyununda oynadıkça açabileceğiniz birçok ödül bulunuyor. Rütbeniz yükseldikçe de yeni silahlar, Starfighter sınıfları için yeni gövdeler, motorlar, kalkanlar ve görünüm ögeleri açabileceksiniz.