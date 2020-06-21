Star Wars: Squadrons Oyun İçi Ödeme Sistemi Kullanmayacak

Motive Studios, geliştirilme aşamasındaki yeni oyunları için müjdeli bir haber verdi. Star Wars: Squadrons oyun içi ödeme sistemi ile gelmeyecek.

Bildiğiniz gibi Star Wars ve Battlefield oyunları birer yıl dönüşümlü olarak satışa sunuluyorlardı. Ancak sıradaki Battlefield oyununun yeni nesil konsolların çıkışının sonrasına kaydırılması ile mevcut düzende de bir değişim yaşandı. Netice olarak, Star Wars Jedi: Fallen Order sonrasında bu sene Star Wars: Squadrons adıyla yeni bir Star Wars oyunu oynama fırsatımız olacak.

Geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuş olan yeni oyun, PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için 2 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bir pilotun yerine geçirecek. Hikayenin hem İmparatorluk hem de Yeni Cumhuriyet perspektifinden anlatılacağı oyun ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Star Wars: Squadrons Oyun İçi Ödeme Sistemi Kullanacak mı?

Yakın bir zaman önce Star Wars: Squadrons Yaratıcı Yönetmeni Ian Frazier tarafından Game Informer sitesine yapılan açıklamaya göre, oyun eksik bir deneyim sunmayacak ve oyun içi satın alımlar ile karşılaşmayacağız. Şirket olarak eski kafalı bir düşünce yapısına sahip olduklarını söyleyen Frazier, oyunun 40$ (Steam ve Xbox Store fiyatı 280 TL) olacağını ve tamamen doyurucu bir deneyim sunabilmek için oyunculara elleri açık davranacaklarını belirtti. Bu bağlamda da canlı servis merkezli bir oyun olmayacakmış. Ne var ki bu, Star Wars: Squadrons oyununa yeni bir şeylerin eklenmeyeceği anlamına gelmiyormuş. Yani oyun için yeni içerikler yayınlanacak ama canlı servis odaklı olmayacak.

Uzun lafın kısası, yeni Star Wars oyunu oyun içi ödemelere sahip olmayacak. Diğer bir deyişle, vereceğiniz paranın karşılığında yarım bir oyun almış olmayacaksınız ki bu sabırsızlıkla bekleyen oyunlar için son derece mutluluk verici bir haber olsa gerek. Yaratıcı Yönetmeni Ian Frazier tarafından yapılan bu açıklama, daha sonradan Oyun Yazarı Mitch Dyer tarafından da desteklendi.

Her Electronic Arts oyununda olduğu gibi Star Wars: Squadrons için de ilerleyen zamanlarda indirilebilir içerikler yayınlanacak ama şu an için tamamıyla hikayeye odaklanılmış. Bunun dışında, geminizi özelleştirebilmeniz de mümkün olacak ki bu açıdan fazlaca seçeneğiniz olacak ve tamamını ek bir ücret ödemeden sadece oynayarak açabileceksiniz.

Böylesi bir yönteme başvurulmasında elbette Star Wars: Battlefront II oyununun çıkışı öncesi oyuncular ile yaşanan krizin büyük etkisi olmuştu. Sonrasında ise oynanışa etki eden eşyaların para ile satın alınmadığı bir Battlefield V ve çok oyunculu modu dahi bulunmayan bir Star Wars Jedi: Fallen Order ile karşılaşmıştık. Star Wars: Squadrons da mevcut gidişatın devam edeceği konusunda güçlü bir işaret oldu.