Star Wars: The Last Jedi, 1 Milyar Dolar Hasılata Ulaştı

Sinema tutkunlarının 2017'de heyecanla beklediği yegane filmlerden Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi) çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. ABD'deki ilk haftasında 220 milyon dolarlık gişe geliri elde elden efsane film, vizyona girdikten sadece birkaç hafta sonra dünya çapında 1 milyar dolar hasılata ulaştı.

Star Wars serisinin sekizinci ve bugüne kadarki en uzun filmi olan Star Wars: The Last Jedi, uzun süren bekleyişin ardından ilk haftasında tam 220 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmış ve rekor üstüne rekor kırmıştı.

Dünyanın en iyi epik uzay filmlerinden olan Star Wars, vizyona girdikten sadece birkaç hafta sonra tüm dünyada 1 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Efsane film, dünya çapında piyasaya sürülmesine rağmen Çin gibi henüz filmi görmeyen bazı ülkelerin olduğunu da unutmayalım. Dolayısıyla, Çin'in kitlesel nüfusu göz önüne alındığında, bu rakamın önemli bir oranda artacağını söylemek sanırım yanlış olmaz.

Star Wars, 1977 yılında hayatımıza girdiğinden beri toplamda 8.55 milyar dolar hasılat elde etti. Bu anlamda kırılması güç bir rekora imza atan kült yapım, asıl hikayenin devam etmesinin yanında, çekilecek spin-off filmlerle de bu hasılatı katlayacaktır.

Star Wars serisinden bağımsız olacak Han Solo filmi 25 Mayıs 2018'de vizyona girecek. 20 Aralık 2019'da da Star Wars'un dokuzuncu filmi hayranlarıyla buluşacak. Her iki filmin yönetmen koltuğunda ise yine Rian Johnson'ın oturması bekleniyor.