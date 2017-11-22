Star Wars: The Last Jedi'den Yeni Fragman

Star Wars: The Last Jedi'nin beyaz perdede boy göstermesine bir aydan kısa bir süre kalmışken, filmden gelen yeni fragman heyecan fırtınasını ikiye katladı.

Sinema dünyasının kült yapımlarından Star Wars, serinin 8'ince filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. The Last Jedi, bir önceki filmde olduğu gibi Luke Skywalker'ın kızı Rey'e odaklanıyor. Ancak bu sefer Rey'in güçlerine tam anlamıyla hakim olduğu ve olgunlaştığı bir film bekliyoruz. Zaten bu ve bundan önceki fragmanlarda gördüklerimiz, Rey'in babası Luke tarafından Jedi eğitimi aldığı yönündeydi.

Disney'in yayınladığı "Tempt" adlı son fragman, önceki fragmanlardan çok da farklı değil. Fakat ince ipuçlarının olduğunu da atlamayalım. Yeni fragmanda dikkat çeken şey, Rey ve Luke'un Jedi eğitimi sırasındaki diyalogları. Burada karanlık tarafın Rey'e seslendiğini ve Luke'un ona kötülüğe karşı koymasını söylediğini görüyoruz. Fakat "ben en ufak bir spoiler dahi almak istemiyorum" diyorsanız, fragmanı pas geçebilirsiniz. Tercih sizin, ancak fırından yeni çıkmış bu fragmanı kaçırmak Rey'in rüyalarınıza girmesine yol açabilir, uyaralım.

Şu ana kadarki fragmanlar, yeni Star Wars filminin destansı bir güzellikte olacağını net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca, The Last Jedi'nin tam 150 dakikayla bugüne kadarki en uzun Star Wars filmi olacağını da söylemeden geçmeyelim.

15 Aralık'ta vizyona girecek Star Wars: The Last Jedi'nin yönetmenliğini, kısa bir süre önce Disney tarafından açıklanan yeni Star Wars üçlemesinin yönetmeni Rian Johnson yapıyor.