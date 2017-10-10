  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Star Wars The Last Jedi Yeni Fragmanıyla Nefesleri Kesiyor!

Star Wars The Last Jedi Yeni Fragmanıyla Nefesleri Kesiyor!

Star Wars The Last Jedi Yeni Fragmanıyla Nefesleri Kesiyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
YORUM YAZ

“Uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside..” yazısını gördüğünüzde izlediğiniz şey muhtemelen dünyanın en iyi ve en epik uzay filmidir. Birçoğunuzun tahmin ettiği gibi Star Wars’tan bahsediyorum. 1977 yılında başlayan efsane, yeni filmi Star Wars: The Last Jedi ile nefesleri kesmeye devam edecek. Merakla beklenen serisinin 8’inci filminden yeni fragman geldi. Hadi gelin, bizi nelerin beklediğine hep birlikte bakalım.

Yaklaşık 10 yıllık aradan sonra 2015’te 'The Force Awakens' ile geri dönen Star Wars efsanesi, birçok ülkede büyük bir heyecan fırtınasına sebep olmuştu. Bu ülkelerin başında şüphesiz Türkiye de geliyordu. Tabii, bu heyecanın yaratılmasındaki en önemli faktör BİM’in Star Wars ürünleri satması olmuştu. Hatta ürünlerin sergilendiği karton reyonu bile evine götüren insanları görmüştük. Dolayısıyla Star Wars yapımcıları BİM’e ne kadar teşekkür etseler azdır. 

Bu furya yakın bir zamanda yeniden başlayabilir. Zira serinin 8’inci filmi Star Wars: The Last Jedi'nin son fragmanı heyecanımızı daha da artırdı. Filmi değerli kılan belli başlı noktalar var. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Carrie Fisher’ı Prenses Leia rolünde son kez izleyeceğiz. Benzer bir kötü haber de, efsanevi serinin efsanevi robotu R2-D2’yu canlandıran Kenny Baker’dan gelmişti. Baker, geçtiğimiz yıl 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla yeni Star Wars filmi, her zamankinden çok daha özel bir noktada olacaktır.

Fragmanda, Luke Skywalker ve kızı Rey’in karşılaşmasını izliyoruz. Anlaşılan Rey, hızlandırılmış bir Jedi eğitimi alıyor. Fakat Skywalker ve Rey cephesinde işlerin pek iyi gitmediği de görülüyor. Bir önceki filmde babası Han Solo’yu öldüren Kylo Ren’i yine oldukça karanlık bir şekilde görüyoruz, ancak fragman ters köşe yapabilir. Zira Ren'in, Skywalker ile karşılaşacağını ve konuşmaları sonrasında birçok şeyin değişeceğini tahmin ediyorum. Yine de beklemekte fayda var. 

Her zaman olduğu gibi Lucasfilm ve Walt Disney Pictures’in yapımcılığını yaptığı filmi, Rian Johnson yönetecek. 

Star Wars: The Last Jedi 15 Aralık’ta izleyicisiyle buluşacak. 

Star Wars Battlefront 2 Açık Beta Süreci Başladı OYUN Star Wars Battlefront 2 Açık Beta Süreci Başladı

Star Wars Battlefront 2'nin Hikaye Sinematiği Yayınlandı OYUN Star Wars Battlefront 2'nin Hikaye Sinematiği Yayınlandı

 


 

ETİKETLER: yıldız savaşları lucasfilm Star Wars Bim walt disney

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
CS Wall Hack CS Wall Hack
CS Wall Hack Counter Strike oyununda duvarların arkasına geçebilmenize yarayan bir yazılım... ÜCRETSİZ
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur ÜCRETSİZ
Start Menu 8 Start Menu 8
Start Menu 8 Start Menu 8 en başarılı Windows 8 başlat menüsü ekleme programlarından biridir ÜCRETSİZ
Call Of Duty 2 Call Of Duty 2
Call Of Duty 2 Büyük heyecan fırtınasının devamı... DENEME SÜRÜMÜ
Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj
Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj ile oyununuzun seslendirmelerini Türkçe hale getirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10'un Windows 7 işletim sistemleri için geliştirilen önizleme sürümü sürümü. ÜCRETSİZ
Ares Ares
Ares Oldukça basit ve güzel bir dosya paylaşım aracı olan Ares programı ile müzik, video, resim ve doküman gibi birçok dosyaya ulaşabilir ve kendi dosyalarınızı paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11 (Windows 7)
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11'in Windows 7 kullanıcıları için sunulan Yayın Önizleme Sürümü'dür. ÜCRETSİZ

YORUMLAR