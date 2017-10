Star Wars The Last Jedi Yeni Fragmanıyla Nefesleri Kesiyor!

“Uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside..” yazısını gördüğünüzde izlediğiniz şey muhtemelen dünyanın en iyi ve en epik uzay filmidir. Birçoğunuzun tahmin ettiği gibi Star Wars’tan bahsediyorum. 1977 yılında başlayan efsane, yeni filmi Star Wars: The Last Jedi ile nefesleri kesmeye devam edecek. Merakla beklenen serisinin 8’inci filminden yeni fragman geldi. Hadi gelin, bizi nelerin beklediğine hep birlikte bakalım.

Yaklaşık 10 yıllık aradan sonra 2015’te 'The Force Awakens' ile geri dönen Star Wars efsanesi, birçok ülkede büyük bir heyecan fırtınasına sebep olmuştu. Bu ülkelerin başında şüphesiz Türkiye de geliyordu. Tabii, bu heyecanın yaratılmasındaki en önemli faktör BİM’in Star Wars ürünleri satması olmuştu. Hatta ürünlerin sergilendiği karton reyonu bile evine götüren insanları görmüştük. Dolayısıyla Star Wars yapımcıları BİM’e ne kadar teşekkür etseler azdır.

Bu furya yakın bir zamanda yeniden başlayabilir. Zira serinin 8’inci filmi Star Wars: The Last Jedi'nin son fragmanı heyecanımızı daha da artırdı. Filmi değerli kılan belli başlı noktalar var. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Carrie Fisher’ı Prenses Leia rolünde son kez izleyeceğiz. Benzer bir kötü haber de, efsanevi serinin efsanevi robotu R2-D2’yu canlandıran Kenny Baker’dan gelmişti. Baker, geçtiğimiz yıl 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla yeni Star Wars filmi, her zamankinden çok daha özel bir noktada olacaktır.

Fragmanda, Luke Skywalker ve kızı Rey’in karşılaşmasını izliyoruz. Anlaşılan Rey, hızlandırılmış bir Jedi eğitimi alıyor. Fakat Skywalker ve Rey cephesinde işlerin pek iyi gitmediği de görülüyor. Bir önceki filmde babası Han Solo’yu öldüren Kylo Ren’i yine oldukça karanlık bir şekilde görüyoruz, ancak fragman ters köşe yapabilir. Zira Ren'in, Skywalker ile karşılaşacağını ve konuşmaları sonrasında birçok şeyin değişeceğini tahmin ediyorum. Yine de beklemekte fayda var.

Her zaman olduğu gibi Lucasfilm ve Walt Disney Pictures’in yapımcılığını yaptığı filmi, Rian Johnson yönetecek.

Star Wars: The Last Jedi 15 Aralık’ta izleyicisiyle buluşacak.