Star Wars’un Chewbacca’sı 74 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Star Wars evreni efsane bir ismini daha kaybetti. Kült seride Chewbacca karakterine hayat veren İngiliz aktör Peter Mayhew, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Canlandırdığı Chewbacca karakteri sebebiyle gerçek sesi ve yüzü pek fazla bilinmemesine rağmen, milyonlarca insanın kalbine dokunmayı başaran Peter Mayhew, 30 Nisan'da Kuzey Teksas'taki evinde yaşamını yitirdi.

Orijinal Star Wars üçlemesinde Chewbacca karakterine hayat veren Mayhew, serinin yedinci filmi The Force Awakens’de (2015) ikonik rolünü Joonas Suotamo’ya devretti.

O zamandan beri Suotamo’ya tecrübesini aktaran ünlü aktör, animasyon dizisi Star Wars: The Clone Wars'a Chewbacca'nın dahil edilme sürecinde animatörler ve sanatçılarla birlikte çalıştı.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u