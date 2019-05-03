Star Wars’un Chewbacca’sı 74 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Star Wars evreni efsane bir ismini daha kaybetti. Kült seride Chewbacca karakterine hayat veren İngiliz aktör Peter Mayhew, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Canlandırdığı Chewbacca karakteri sebebiyle gerçek sesi ve yüzü pek fazla bilinmemesine rağmen, milyonlarca insanın kalbine dokunmayı başaran Peter Mayhew, 30 Nisan'da Kuzey Teksas'taki evinde yaşamını yitirdi.

Orijinal Star Wars üçlemesinde Chewbacca karakterine hayat veren Mayhew, serinin yedinci filmi The Force Awakens’de (2015) ikonik rolünü Joonas Suotamo’ya devretti.

O zamandan beri Suotamo’ya tecrübesini aktaran ünlü aktör, animasyon dizisi Star Wars: The Clone Wars'a Chewbacca'nın dahil edilme sürecinde animatörler ve sanatçılarla birlikte çalıştı.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019

Mayhew'un ailesi, Twitter’dan yaptıkları açıklamada, haziran ayında aile ve arkadaşlara özel bir cenaze töreninin düzenleneceğini; ancak Star Wars hayranlarının Los Angeles’ta gerçekleşecek halka açık bir törene katılabileceklerini söyledi.

“Mayhew, kalbini ve ruhunu Chewbacca karakteriyle paylaştı. Filmlerin her karesinde rolünü adeta yaşadı. Ama ona göre Star Wars ailesi, bir filmdeki rolden çok daha fazlasını ifade ediyordu” diyen Mayhew'un ailesi, usta aktörün hatırasının sonsuza dek yaşayacağını ifade etti.

Seride canlandırdığı Han Solo karakteriyle Chewbacca ile müthiş bir ikili olan Harrison Ford, Hollywood Reporter 'a verdiği demeçte, “O sadece filmdeki partnerim değildi. Aynı zamanda en iyi arkadaşlarımdan birisiydi. 30 yıldan uzun süredir beraberdik. Rahat uyu, sevgili arkadaşım” dedi.

Star Wars destanında Luke Skywalker'ı oynayan Mark Hamill ise “O, devlerin en nazikiydi. Beni daha fazla gülümsetmeyi başaran çok sevdiğim sadık bir arkadaştı” ifadelerini kullandı.

Mayhew'un ölümü, Star Wars'un son yıllardaki üçüncü kaybı oldu. Altı Star Wars filminde droid R2-D2’yu canlandıran İngiliz aktör Kenny Baker, Ağustos 2016'da 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Sadece dört ay sonra ise ikonik serisinin bir diğer unutulmaz yıldızı Carrie Fisher (Prenses Leia) uçakta geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirmişti.