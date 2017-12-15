Star Wars'un Prenses Leia'sı Hakkında İlginç Bilgi

Geçtiğimiz gün beyaz perdede hayranlarıyla buluşan Star Wars'un sekizinci filmi Star Wars: The Last Jedi, yılın gişe rekortmeni olması muhtemel yapımlarından bir tanesi. Şu sıralar tüm dünyanın konuştuğu epik uzay filmi için çok ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Star Wars serisinin unutulmaz yıldızı Carrie Fisher, diğer bir deyişle Prenses Leia geçtiğimiz yıl Aralık ayında uçakta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Rus Kalaşnikof Concern silah şirketi, efsane aktrisin serinin dördündü filmi olan "New Hope"da Sovyet Margolin tabancası kullandığını söyledi.

Şirket, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Prenses Leia'nın orijinal üçlemede Sovyet Margolin tabancasını kullandığını biliyor muydunuz? Filmdeki dekor sorumluları bu tabancayı zarif tasarımı nedeniyle tercih etti. Carrie Fisher'ın küçük ellerinde sadece bu tabanca güzel görünüyordu" ifadelerini kullandı.

Rus Kalaşnikof Concern firması tarafından üretilen tabanca, 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin en iyi envarterlerinden bir tanesiydi.