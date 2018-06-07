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Star Wars'un Yıldızı Irkçılık Nedeniyle Instagram Fotoğraflarını Sildi!

Star Wars'un Yıldızı Irkçılık Nedeniyle Instagram Fotoğraflarını Sildi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya
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Star Wars serisinin sekizinci halkası olan The Last Jedi’da canlandırdığı Rose Tico karakteri ile beğeni toplayan Vietnam asıllı Amerikalı aktrist Kelly Marie Tran, ırkçı ve cinsiyetçi yorumlar nedeniyle Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları sildi!

Sosyal medyanın hızla gelişmesiyle artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret söylemleri, içinde bulunduğumuz çağın en önemli problemleri arasında yer alıyor.

Bu sorundan muzdarip olan son isim Star Wars: The Last Jedi filminde Rose Tico karakterini canlandıran Kelly Marie Tran oldu. Dış görünüşü nedeniyle ırkçı ve cinsiyetçi yorumlara maruz kalan ünlü oyuncu, çareyi Instagram’daki tüm fotoğraflarını silmekte buldu.

Star Wars Kelly Tran

Olaydan sonra birçok isim Tran’a destek mesajları yolladı. The Last Jedi’ın yönetmeni ve senaristi Rian Johnson, Twitter’dan yaptığı paylaşımda genç oyuncunun sosyal medyada yaşadığı problem nedeniyle bir süre Instagram’dan uzak kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

 

 

“Sosyal medyada birkaç sağlıksız insan duvarda büyük bir gölgeye neden olabilir, ancak son 3 yıl içinde pek çok gerçek Star Wars hayranıyla tanıştım. Biz de bazen sevmediğimiz şeyleri yapmak durumda kalıyoruz ama bu mizah ve biz bunu aşk ve sevgiyle yapıyoruz"

Johnson, devamında bir tweet daha atarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu saçmasapan bir durum. Bir filmi sevmeme ile bir kadını sosyal medyadan taciz etmenin arasındaki farkı çok iyi biliyorum. Tran, yaşananlar sebebiyle bir süre sosyal medyadan uzak kalacak”

29 yaşındaki Vietnam asıllı Amerikalı aktrist, Instagram’daki tüm fotoğraflarını sildikten sonra profil açıklamasına “Korkuyorum, ama yine yapıyorum”  yazdı. 

 

 

Star Wars evreninin ikonik karakteri Luke Skywalker’a hayat veren Mark Hamill de, Tran ile olan fotoğrafını “Bunda sevilmeyecek ne var?”  sözleriyle paylaşarak genç oyuncuya destek oldu. 

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