Star Wars'un Yıldızı Irkçılık Nedeniyle Instagram Fotoğraflarını Sildi!

Star Wars serisinin sekizinci halkası olan The Last Jedi’da canlandırdığı Rose Tico karakteri ile beğeni toplayan Vietnam asıllı Amerikalı aktrist Kelly Marie Tran, ırkçı ve cinsiyetçi yorumlar nedeniyle Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları sildi!

Sosyal medyanın hızla gelişmesiyle artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret söylemleri, içinde bulunduğumuz çağın en önemli problemleri arasında yer alıyor.

Bu sorundan muzdarip olan son isim Star Wars: The Last Jedi filminde Rose Tico karakterini canlandıran Kelly Marie Tran oldu. Dış görünüşü nedeniyle ırkçı ve cinsiyetçi yorumlara maruz kalan ünlü oyuncu, çareyi Instagram’daki tüm fotoğraflarını silmekte buldu.

Olaydan sonra birçok isim Tran’a destek mesajları yolladı. The Last Jedi’ın yönetmeni ve senaristi Rian Johnson, Twitter’dan yaptığı paylaşımda genç oyuncunun sosyal medyada yaşadığı problem nedeniyle bir süre Instagram’dan uzak kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

On social media a few unhealthy people can cast a big shadow on the wall, but over the past 4 years I’ve met lots of real fellow SW fans. We like & dislike stuff but we do it with humor, love & respect. We’re the VAST majority, we’re having fun & doing just fine. https://t.co/yhcShg5vdJ