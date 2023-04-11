Star Wars: Visions'ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Animasyon antoloji dizisi Star Wars: Visions'ın 2. sezonunun yeni fragmanı Londra'daki Star Wars Celebration kongresinde yayınlandı.

Star Wars: Visions'ın 2. sezonu, hayranlar arasında Star Wars Günü olarak bilinen 4 Mayıs'ta yayınlanacak. 2. sezon üzerinde 9 farklı animasyon stüdyosu birlikte çalıştı. Bunlar El Guiri, Cartoon Saloon, Punkrobot, Aardman, Studio Mir, Studio La Cachette, 88 Pictures, Lucasfilm ve Triggerfish ile D'Art Shtaijo.

Star Wars: Visions'ın ilk sezonu, dokuz bölümün tamamı ile prömiyerini Eylül 2021'de yaptı. Sezon 1'deki animatörler Kamikaze Douga, Studio Colorido, Studio Trigger, Kinema Citrus, Production I.G, Science Saru ve Geno Studio idi. Samuraylardan esinlenen Jedi vs Sith ışın kılıcı düelloları, Jabba the Hutt'ın sarayında geçen bir rock opera bölümü, sevimli animasyon droidler ve Lucy Liu, Neil Patrick Harris, Simu Liu, Kyle Chandler, Henry Golding, George Takei ve daha fazlasını içeren A kalite bir seslendirme kadrosu vardı.

Star Wars: Visions 2. Sezon Fragmanı

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