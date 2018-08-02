Starbucks Çin’deki Müşterilerine Alibaba ile Kahve Taşıyacak

ABD’li kahve devi Starbucks ile Çin’li e-ticaret devi Alibaba ortak oluyor. Son dönemde Çin pazarına yönelik yatırımlarını artıran Starbucks, kahve teslimatını Alibaba ile birlikte yapacak.

Seattle merkezli dev kahve imparatorluğu Starbucks, ilk çeyrekte Asya pazarında yüzde 54 büyümesinin ardından Çin’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl en büyük mağazasını Çin’de açan şirket, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde 3000 yeni Starbucks mağazası daha açmayı planlıyor.

Yeni perakende strateji çerçevesinde Çin merkezli Alibaba ile işbirliği gerçekleştirildiğini açıklayan Starbucks, e-ticaret devinin tüm alt şirketlerine sanal Starbucks mağazaları yerleştirecek.

Starbucks Başkanı ve CEO’su Kevin Johnson, Alipay, Taobao, Tmall veya Hema kullanan bir müşterinin, Starbucks’ın sanal mağazalarına da erişebileceğini söyledi. Söz konusu uygulamaları kullanan 500 milyondan fazla aktif kullanıcıyı Starbucks’a çekmek isteyen şirket, uzakdoğu ülkesindeki dijital varlığını önemli ölçüde artıracak.

Müşterilerin mağazaya gitmeden kahve siparişi etmelerine imkan sağlayacak olan ABD’li şirket, bunun için Alibaba'nın sahip olduğu 9.5 milyar dolarlık gıda dağıtım platformu Ele.me’yi kullanacak. Eylül ayında Şangay ve Pekin başta olmak üzere 30 kentte 2000’den fazla mağaza açacağını açıklayan Starbucks, uzun dönemde sağlıklı ve karlı bir büyüme hedefliyor.

İlk mağazasını 1971 yılında açan Starbucks, bugün itibarıyla 65 ülkede 22.519 mağazasıyla kahve endüstrisinde dünyanın bir numaralı şirketi konumunda. ABD’li şirket, geçtiğimiz Mayıs ayında Google, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerini geride bırakarak en popüler mobil ödeme platformu olmuştu.