Starbucks Kalem ile Ödeme Dönemini Başlattı

Nakitle, kartla veya telefonla ödeme yapmayı yeteri kadar eğlenceli bulmayan Starbucks, kalem ile ödeme dönemini pilot program olarak başlattı.

Japonya'da bulunan Starbucks şubeleri, alışveriş sırasında ödeme yapabilmenize olanak sunan ve bir dijital cüzdan ile eşleştirilen NFC destekli aksesuarlar satmakta. İngiltere'de bulunan NFC destekli bardakların aksine, Japonya'daki aksesuarların büyük kısmı kahve ile ilgili değil.

Bu aksesuarlarla ödeme yapmak için gerekli programı kullanıma sunan Starbucks Japonya, NFC destekli kalem ile ödemelerinizi tamamlamanıza imkan sunuyor.

Söz konusu ödemeyi tamamlamak için ülkede sıkça kullanan FeliCa isminde bir temassız teknolojiyi kullanan şirket, bunu temassız ödeme panelinde basitçe kullanabilmenizi sağlıyor.

Starbucks Touch: The Pen olarak adlandırılan ürün, bir telefon kılıfı ve bir çanta ile birlikte 25 Eylül tarihinde Japonya'daki şubelerde satışa sunulacak. 4,000 yen (yaklaşık 40 dolar) fiyatı ile satışa sunulacak olan kalem, içerisinde 1,000 yen (yaklaşık 10 dolar) hediyesi ile gelecek.

Müşterilerin telefon ve kart gibi yöntemlerle de temassız ödeme yapabileceğini düşününce fiyatın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kalemi alacak kişilerin yalnızca NFC yeteneğinden dolayı tercih etmesini de beklemiyoruz.