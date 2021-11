Starbucks Kasa Olmayan İlk Mağazasını Açtı

Starbucks, New York'ta yeni bir mağaza oluşturmak için Amazon Go ile ortaklık kurdu. Starbucks'ın kasa olmayan ilk mağazası ABD'nin New York şehrine açıldı. İşte insan çalışan bulundurmayan Starbuck mağazası.

Çok uluslu şirketler robotik ve teknoloji yönelimiyle daha da büyüyor. Kahve dükkanı devi ve dünyanın en büyük çevrim içi perakendecisi, yeni bir mağaza konsepti yaratmak için bir araya geldi. Starbucks kahve dükkanı modelini Amazon'un "Just Walk Out" ile birleştiren ve müşterilerin sadece ürünleri alıp kapıdan dışarı çıkmasına izin veren mağazasını duyurdu. Alışveriş sepeti, mağazadan çıkarken otomatik olarak ödeme yapacak.

Starbucks'ın Amazon Go tarzı ilk mağazası New York'ta bulunuyor ve Starbucks Pickup ile Amazon Go'nun bir birleşimini yansıtıyor. Kahve dükkanının ürün teslim alma alanı değişmeden kalırken, kahveye ek olarak satılan ürünler (salatalar, sandviçler, unlu mamuller ve diğer atıştırmalıklar) için bir bölüm ekleyecek.

Starbucks'ın kasa olmayan ilk mağazası nasıl çalışıyor?

Starbucks Pickup ile Amazon Go birleşimi olan bu mağaza nasıl çalışıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. İlk olarak müşteri girişte Amazon uygulamasını veya kredi kartını okutması gerekiyor. Ardından dükkandan yapılan herhangi bir satın alma işlemi, kutudan çıkmadan doğrudan tüketicinin cüzdanından tahsil ediliyor. Insider tarafından bildirildiği üzere satın alma işlemi tamamlandıktan sonra müşteriler, Amazon uygulaması aracılığıyla alışveriş sepetlerinin faturasına erişebilecek.

Kafeterya alanı, Starbucks uygulamasının ön sipariş işlevine dayanmakta. Kahve devinin küresel büyüme ve kalkınmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Katie Young, "Amazon Go özellikli yeni Starbucks Pickup, müşterilerimize kolaylık ve zahmetsiz bağlantı sunan bir deneyim sağlamak için tasarlandı" dedi. Öte yandan işletmede müşterilerin oturup siparişlerinin tadını çıkarabilecekleri bir yemek odası da bulunuyor. Ek olarak alışveriş yapmayan kişilerin oturup çalışabileceği USB destekli bireysel tüketici alanları var.

Amerikan medyasının bildirdiğine göre mağaza, çalışanların yapacağı görevlerle ilgili şüpheler ve bazı başarısız pilot testler nedeniyle planlanandan daha geç açıldı. Ancak iki çokuluslu şirket bu tarzda altı mağaza daha açmayı planlıyor. Peki ya siz hiçbir çalışan bulundurmayan bu Starbuck Pickup mağazası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.