Starbucks, NFT Platformunu Duyurdu: Starbucks Odyssey

Starbucks bugün resmî olarak Starbucks Odyssey'i tanıttı ve bu yıl içinde lansmanını yapacağını açıkladı. Bu, Starbucks'ın web3 teknolojisi ile birleşiminde attığı ilk adım. Yeni deneyim, şirketin başarılı Starbucks Rewards sadakat programını bir NFT platformuyla birleştirerek, müşterilerinin özel deneyimler ve ödüllerin kilidini açan dijital varlıkları hem kazanmalarına hem de satın almalarına olanak tanıyor.

Şirket daha önce yatırımcılara web3 planlarını sunmuştu ve bu yeni deneyimin, müşterilerin bugün ücretsiz içecekler gibi avantajlarla değiştirilebilecek "yıldızlar" kazandığı mevcut Starbucks Rewards modeli üzerine inşa edileceğine inandığını söylemişti. Starbucks, Odyssey'i en sadık müşterilerinin daha geniş bir ödül seti kazanmanın ve aynı zamanda topluluk oluşturmanın bir yolu olarak öngörüyor.

Starbucks yetkililerinden Brady Brewer, TechCrunch'a verdiği demeçte, Starbucks'ın birkaç yıldır blok zinciri teknolojilerini araştırdığını ancak yaklaşık altı aydır bu projede yer aldığını söyledi.

Starbucks Odyssey, NFT Alım Satımlarına Hizmet Verecek

Mobil cihazlarda da çalışan Starbucks Odyssey web uygulamasında bir dizi sınırlı sayıda NFT satın alınabilecek. Polygon blok zincirinde barındırılsa da bu NFT'ler bir kredi veya banka kartı kullanılarak satın alınabilecek. Bu nedenle bir kripto cüzdanı gerekli olmayacak. Şirket bunun, giriş engelini azaltarak tüketicilerin web3 deneyimine katılmasını kolaylaştıracağına inanıyor.

Şirket, NFT'lerinin ne kadara mal olacağını veya piyasaya sürüldüğünde ne kadarının mevcut olacağını henüz paylaşmaya hazır değil ve bunların hâlâ üzerinde düşünülen kararlar olduğunu söylüyor.

Şirket, web3 platformunun bekleme listesini (waitlist.starbucks.com) açtığını ve yılın ilerleyen aylarında başlatacağını söylüyor.