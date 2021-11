Starbucks Türkiye'de Kapanıyor mu? Açıklama Geldi

ABD merkezli kahve ve atıştırmalık devi Starbucks, geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir iddia sonrasında sosyal medyada gündem oldu. Starbucks Türkiye kapanıyor mu sorusu binlerce kahve meraklısının aklında.

Başta Twitter olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında kahve devi Starbucks'ın Türkiye'den çekileceği iddia edilmişti. Türkiye'de 453 adet mağaza ve 294 adet On the Go noktasına sahip olan Starbucks, konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulundu.

Starbucks Türkiye kapanıyor mu?

Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı iddialarını yalanlayan bir tweet paylaşan Starbucks Türkiye hesabı, kullanıcıların Twitter'daki merakını gidermiş oldu.

Bir kullanıcının Twitter hesabında paylaştığı tweete yanıt veren Starbucks Türkiye, "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz. ☕ — Starbucks Türkiye (@StarbucksTR) November 25, 2021

Bu tarz bir iddianın nasıl ortaya çıktığı henüz bilinmiyor olsa da son günlerde artan döviz kuru ve Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar şirketlerin zorlanmasına yol açıyor. ABD teknoloji devi Apple bunun son örneği oldu.

Apple Türkiye kısa bir süre önce resmi internet sitesindeki tüm ürün gruplarının satışlarını durdurma kararı almıştı ve bu durumdan endişe eden bazı tüketiciler, olası bir zam senaryosundan önce, İstanbul'un üç farklı noktasında yer alan Apple Store'lara akın etti.

Görünüşe göre Apple Store'lar, müşterileri geri çevirerek şu anda satışların mümkün olmadığını dile getirdi.

Mağazalara giden bazı tüketicilere göre çalışanlar, para birimindeki dalgalanmalar sona erdiğinde satışların devam edeceğini söylemiş ve yeni fiyatların mevcut döviz kuru ile artışa uğrayacağını ifade etmiş.

Söylenenler mantıksız değil ancak Apple Store çalışanlarının bu konu hakkında bir açıklama yapmaya yetkilerinin olmadığını da unutmamak gerekiyor.

Starbucks kasasız mağazaya geçiş yaptı

Starbucks kahve dükkanı modelini Amazon'un "Just Walk Out" ile birleştiren ve müşterilerin sadece ürünleri alıp kapıdan dışarı çıkmasına izin veren mağazasını duyurdu.

Alışveriş sepeti, mağazadan çıkarken otomatik olarak ödeme yapacak.

Starbucks Pickup ile Amazon Go birleşimi olan bu mağaza nasıl çalışıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. İlk olarak müşteri girişte Amazon uygulamasını veya kredi kartını okutması gerekiyor. Ardından dükkandan yapılan herhangi bir satın alma işlemi, kutudan çıkmadan doğrudan tüketicinin cüzdanından tahsil ediliyor.

Insider tarafından bildirildiği üzere satın alma işlemi tamamlandıktan sonra müşteriler, Amazon uygulaması aracılığıyla alışveriş sepetlerinin faturasına erişebilecek.