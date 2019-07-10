Starcraft’ın Yeni Sürümü 'Starcraft: Cartooned' İle Tanışın!

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu StarCraft, sevimli grafiklere sahip yeni sürümüyle karşımızda. Carbot Animations’ın katkılarıyla geliştirilen StarCraft: Cartooned sürümü yayınlandı.

Carbot Animations’ın çizgi filme benzer sevimli grafiklerinden oluşan yeni oyun, oyun severlere yepyeni ve eğlenceli bir seçenek sunuyor. StarCraft: Cartooned, hem emektar StarCraft oyuncularına hem de oyuna yeni başlayanlara hitap ediyor.

Klasik StarCraft’a benzer şekilde işleyen oyunda her bir birim, yapı, harita, menü öğesi ve görev Carbot Animations’ın sevilen görsel tasarımlarıyla renklendirilmiş şekilde karşınıza geliyor.

İsterseniz 'Epik' tek oyunculu moda yeni bir soluk getirebilir, veya bu çılgın görünümlü macerayı internete taşıyarak çok oyunculu modda 'ladder' kasabilirsiniz. Ya da bir diğer seçenek olarak, en sevdiğiniz 'custom' bir oyunda arkadaşlarınızla (onlarda Starcraft: Cartooned olmasa bile) birlikte oynamayı tercih edebilirsiniz.

Oyunu şu adresten satın alarak hemen oynamaya başlayabilirsiniz.