Stardew Valley, 1.6 Güncellemesi Yayınlandığı Gibi Kendi Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı!

Piyasaya çıktığı günden bugüne büyümeye devam eden oyunlardan biri olan Stardew Valley, popülerliğini elinde tutmaya devam ediyor. Oyuna yeni gelen 1.6 güncellemesi ile büyük değişiklikler ve yenilikler oldukça dikkat çekiyor.

Dün yayınlanan güncelleme ile birlikte artık yeni oyun seçenekleri, eşyalar, üretim tarifleri gibi pek çok yenilik geldi. Yeni diyaloglar ve oyuncu sayısında artış, yeni eklentiler ve daha fazlası da son güncellemeyle gelmiş oldu.

Stardew Valley Kendi Rekorunu Kırdı

Yakında konsollara ve mobil cihazlara da geleceği açıklanan güncellemenin haricince Stardew Valley'in Steam eş zamanlı oyuncu sayısında da kendi rekoru kırması dikkatlerden kaçmadı. Yeni güncelleme ile birlikte rekor kırmaya şimdiden başladı.

1.6 güncellemesi şu an için Windows, Mac ve Linux sürümüyle geldi. Güncellemenin geldiği gün aynı zamanda Steam'de eş zamanlı oyuncu rekorunu da kıran Stardew Valley, en son 2021 yılında 94.879 oyuncuyla zirveye yerleşmişti.

Gelen güncelleme ile birlikte oyun Steam'deki kendi rekorunu kırdı. Toplamda 146.159 eş zamanlı oyuncuya ulaştı.