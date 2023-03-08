Starfield Çıkış Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtım Fragmanı

Uzun yıllardır oyuncular tarafından istenen büyük çaplı, uzay konseptli oyun nihayet geliyor. Bethesda'nın bir sonraki büyük projesi olan Starfield için sonunda çıkış tarihi paylaşıldı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda aynı zamanda oyunun ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Starfield çıkış tarihi, Bethesda tarafından 6 Eylül olarak açıklandı.

İşte Starfield Tanıtım Fragmanı

The Elder Scrolls gibi sevilen rol yapma oyunlarına imza atan başarılı firma Bethesda, Microsoft'un şirketi satın alması sonrasında ilk büyük projesi için hazırlanıyor. Uzay konseptli açık dünya-rol yapma oyunu olarak tanıtılan Starfield, uzun süren geliştirme süreci ve ertelemelerin ardından nihayet çıkış yapacak.

Artık son aşamalarına gelen oyunu test etmek için Starfield Direct adıyla seçilen bazı oyuncuların katılarak oyunu önceden deneyimleyebileceği bir etkinlik düzenlenecek. Starfield Direct etkinliğinin 11 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda oynanış görüntülerinin de yayınlandığı oyun, nihayet 6 Eylül 2023 tarihinde çıkış yapacak gibi duruyor.

Starfield Oynanış Görüntüleri