Starfield'ın Konsolda Kaç FPS Çalışacağı Açıklandı

Bethesda'dan Todd Howard, Xbox konsoluna özel çıkacak olan Starfield'ın Xbox Series X ve S'te 30FPS kilidiyle çıkacağını açıkladı.

Çözünürlük konusuna gelince, oyun Xbox Series X'te 4K çözünürlükte çalışacakken, Xbox Series S'te ise 1440p çözünürlükte çalışacak.

Starfield, Xbox Series S/X'te 30FPS Çalışacak

IGN'e konuşan Howard, "Önceki oyunlarımız göz önüne alındığında, neyi tercih ettiğimizin sürpriz olmayacağını düşünüyorum." dedi. Starfield'ın konsolda geliştirilirken bazen 60FPS'te çalıştığını ancak Bethesda'nın "tutarlılığı tercih ettiği" için kare hızını kilitleme kararı aldığını söyledi.

Starfield, Microsoft'un 2023'teki en büyük oyunu olacak lakin oyun, olumsuz eleştirel ve ticari tepkiler alan Redfall'ın hemen ardından geliyor. Keza Microsoft, daha önce PC'de 60FPS'te çalıştığını gösterdiği Redfall'un konsolda 30FPS'te çalışacağını geç duyurduğu için eleştirilmişti.

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