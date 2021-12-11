Starfield Steam Sayfası Açıldı: Ne Zaman Çıkacak?

Starfield Steam sayfası açıldı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte oyuna dair bazı önemli bilgiler belli oldu. Peki, oyuncular tarafından merak içerisinde beklenen video oyunu ne zaman çıkacak? Bethesda'nın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu bilim kurgu temalı video oyunu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rol Yapma Oyunu Starfield Steam Sayfası Açıldı

Bethesda Games Studios tarafından geliştirilmekte olan Starfield, E3 2018 etkinliği esnasında duyurulmuştu. Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yapım ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bilim kurgu temalı rol yapma oyununun Steam sayfası açıldı. Yaşanan bu gelişme, Bethesda'nın yeni rol yapma oyununu bekleyen oyuncuların heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Peki, Starfield hikayesi neler sunacak?

Oyuncular, yıldızların arasında geçen video oyununda isnanlığın en büyük gizemine cevap arayacak. Destansı bir yolculuğa adım atacak oyuncular, karakter oluşturabilecek ve heyecan dolu bir keşfe çıkacak.

Starfield, Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren olma özelliğine sahip. Bethesda daha önce The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4 dahil olmak üzere pek çok başarılı video oyunu geliştirdi.

Merak içerisinde beklenen video oyunu şu anda popüler dijital oyun mağazası üzerinden ön sipariş verilemiyor ancak istek listesine eklenebiliyor. Bu işlem için Steam sayfasında yer alan "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Starfield Çıkış Tarihi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Bethesda'nın yeni rol yapma oyunu 11 Kasım 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Dolayısıyla oyunu bekleyen oyuncuların oldukça uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Bethesda Softworks, haziran ayında Starfield ile ilgili yeni bir video yayımlamıştı. 2 dakika 18 saniye uzunluğundaki video 16 milyonun üzerinde görüntüleme sayısına ulaşmıştı. Bethesda'nın yeni oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Bethesda'nın yeni yapımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Starfield başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.