Yılın En Çok Beklenen Oyunu Starfield'dan Yeni Detaylar Geldi!

Starfield'ın arkasındaki şirket olan Bethesda, oyunun büyüklüğünü ve detaylarını gösteren 1 saatlik tanıtım yayınlamıştı ancak oyunun muazzam ölçeği nedeniyle hâlâcevaplanmamış sorular vardı. Todd Howard, Kinda Funny XCast'a verdiği son röportajda Starfield'a ışık tutarak oyuncuların Starfield'a olan heyecanını körükledi.

Yer Araçları Yerine Keşif İçin Jetpack Bulunacak

Paylaşılan videolarda oyuncuların dikkatini en çok çeken şey gezegenlerin nasıl keşfedileceğiydi. Howard, Starfield'da araç bulunmayacağını, yani oyuncuların gezegenleri yürüyerek ya da jetpack kullanarak dolaşmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Özellikle Skyrim'in günümüzdeki hâli göz önüne alındığında oyunun çıkış sonrası döneminde modlar aracılığıyla araç ve daha birçok şeyin eklenme olasılığı yüksek.

Biyolojik Çeşitliliğe Sahip Gezegenlerin %10'unda Yaşam Olacak

Howard'ın açıklamasına göre Starfield'daki gezegenlerin yaklaşık %10'u yaşam barındıracak ve biyolojik çeşitliliğe sahip olacak.

Oyunda yaklaşık 1000 gezegen olacağı söylenirken bu rakam, yaklaşık 100 gezegende yaşamın olacağını gösteriyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Xbox Oyun Stüdyoları Başkanı Matt Booty, Starfield'ın önceki oyunlarına göre daha az hataya sahip olacağını iddia etmişti. Starfield'ın 6 Eylül'de PC ve Xbox Series S|X için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Peki sizin Starfield'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.