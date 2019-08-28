Starhopper Roketi, Elon Musk'ın Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in Starhopper roketi, Texas'ın Boca Chica kentinde gerçekleştirilen son fırlatma testinde yerden yaklaşık 150 metre yüksekliğe çıkmayı başardı.

SpaceX’in yeni nesil uzay aracı Starship’in kalkış ve iniş testleri için geliştirilen bir prototip olan Starhopper, Musk’ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirilen testten yüzünün akıyla çıkan Starhopper roketi, Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssündeki son kalkış testinde yaklaşık 150 metre yüksekliğe çıktıktan sonra sorunsuz bir şekilde piste inmeyi başardı.

SpaceX'in altı büyük motora sahip Starship uzay aracı, yeniden kullanılabilir olması ve Mars yüzeyi dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde fırlatılabilmesi ve inebilmesi açısından oldukça önemli. Zira Musk’a göre yeni nesil uzay aracı, gezegenler arası yolculuğun temelini oluşturacak.

Starhopper prototipi ile Starship’in başarısını ispatlayan SpaceX, uzay yolculuğu için çok büyük bir adım daha attı. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Musk, başarıyla sonuçlanan testten sonra SpaceX ekibini tebrik etti.

Starhopper, ilk başarılı kalkışını geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirmişti. Yerden yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan roket, birkaç saniye havada kaldıktan sonra piste başarıyla inmişti.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde, Starship’in ilk gerçek misyonuna 2021 yılında çıkması bekleniyor.