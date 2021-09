Taliban'la Dalga Geçen Musk: Starlink Afganistan'a Geliyor

Elon Musk'ın açıklamasına göre Starlink Afganistan'a umut olacak. Taliban'ın yerel ağları kesmesinin ardından bölgedeki insanlarla iletişim kurmak bir hayli zor hale geldi. SpaceX CEO'su Elon Musk ise Afganistan'a uydular arası lazer bağlantıları sunacağını söyledi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'nin Afganistan'da kalan Amerikalıları ve müttefiklerini dışarı çıkarmaya çalıştığı sırada, SpaceX Starlink uydularının Afganlara internete erişim sağlayabileceğini ima etti.

ABD ordusu Salı günü Afganistan'dan çekildi ve binlerce Afgan ortağını ve en az 100 ABD vatandaşını Taliban'ın ülkenin kontrolünü geri almasıyla mahsur bıraktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ayrılmak isteyenlerin kurtarılacağına söz verdi. Ancak herhangi bir kurtarmayı koordine etmek için Afgan sınırlarında kalanlarla iletişim kurmak zor olabilir.

Breaking Defense'e göre Taliban, bölgedeki antenleri ve diğer iletişim altyapısını yok etmeye başladı. Ancak SpaceX Starlink uyduları Afganistan'da kalan insanlarla iletişim kurmak için çözüm sunabilir. Eski bir ABD Donanma İstihbarat Subayı olan Lyla Kohistany, CNN'e verdiği demeçte SpaceX'in "Afgan ortaklarla iletişimin sürdürülmesi için Afganistan'ın Starlink'le doldurmasının" gerekli olduğunu söyledi.

Technically, data packets do not need to touch regular Internet – data can flow from user terminal to satellite/s to user terminal