Taliban'la Dalga Geçen Musk: Starlink Afganistan'a Geliyor

Elon Musk'ın açıklamasına göre Starlink Afganistan'a umut olacak. Taliban'ın yerel ağları kesmesinin ardından bölgedeki insanlarla iletişim kurmak bir hayli zor hale geldi. SpaceX CEO'su Elon Musk ise Afganistan'a uydular arası lazer bağlantıları sunacağını söyledi.

SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'nin Afganistan'da kalan Amerikalıları ve müttefiklerini dışarı çıkarmaya çalıştığı sırada, SpaceX Starlink uydularının Afganlara internete erişim sağlayabileceğini ima etti.

ABD ordusu Salı günü Afganistan'dan çekildi ve binlerce Afgan ortağını ve en az 100 ABD vatandaşını Taliban'ın ülkenin kontrolünü geri almasıyla mahsur bıraktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ayrılmak isteyenlerin kurtarılacağına söz verdi. Ancak herhangi bir kurtarmayı koordine etmek için Afgan sınırlarında kalanlarla iletişim kurmak zor olabilir.

Breaking Defense'e göre Taliban, bölgedeki antenleri ve diğer iletişim altyapısını yok etmeye başladı. Ancak SpaceX Starlink uyduları Afganistan'da kalan insanlarla iletişim kurmak için çözüm sunabilir. Eski bir ABD Donanma İstihbarat Subayı olan Lyla Kohistany, CNN'e verdiği demeçte SpaceX'in "Afgan ortaklarla iletişimin sürdürülmesi için Afganistan'ın Starlink'le doldurmasının" gerekli olduğunu söyledi.

Technically, data packets do not need to touch regular Internet – data can flow from user terminal to satellite/s to user terminal — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021

Starlink Afganistan'a umut olacak

SpaceX'in kurucusu Elon Musk Çarşamba günü, önümüzdeki dört ila altı ay içinde uydular arası lazer özellikli uyduları aktif hale getirmeyi planladığını tweetledi: "Önümüzdeki birkaç ay içinde fırlatılacak uydularımız, uydular arası lazer bağlantılarına sahip olduğundan, yerel uydu bağlantısına gerek duymayacak. Muhtemelen 4 ila 6 ay içinde aktif olacak."

SpaceX şu anda yörüngede 1600'den fazla Starlink uydusuna sahip ve tüm dünyayı yüksek hızlı internet erişimiyle kapsamak için 42.000'e kadar uydudan oluşan bir takımyıldız beklentisi var. Bu, ABD'deki kırsal alanları, Kuzey Kutbu ve Afganistan'ın engebeli arazisi gibi ulaşılması zor yerleri içeriyor.

Starlink uyduları, şu anda kullanıcılarıyla bağlantı kurmak için bir yer istasyonuna ihtiyacı var. SpaceX'in yüzlerce Starlink Gateway istasyonu inşa etme planları vardı. Ancak Musk'ın da bahsettiiği gibi gelecekteki uydular, verileri aralarına yer istasyonu olmadan gönderebilecek lazerlere sahip olmayı planlıyor.

Musk paylaştığı ikinci tweette ise "Teknik olarak, veri paketlerinin normal internete (yerel ağdan bahsediyor) bağlantı kurmasına gerek yoktur. Veriler kullanıcı terminalinden uyduya/uydulara ve kullanıcı terminaline gönderilebilir" ifadelerini kullandı.