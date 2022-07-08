Starlink Artık Botlarda Kullanılabilecek: Fiyatı Cep Yakıyor

Geçtiğimiz günlerde Starlink'in artık hareket eden araçlarda da kullanılabileceği açıklanmıştı. Hizmetin bir uzantısı olarak tasarlanan Starlink Maritime bugün duyuruldu.

Tekneler, gemiler, yatlar ve petrol kulelelerinin yüksek hızlı internete kavuşabilmesi için özel olarak tasarlanmış Starlink Maritime uyduları, her türlü zorlu koşula karşı ayakta kalabiliyor.

Starlink Maritime hiç de ucuz değil. İlk olarak, müşterilerin bir defaya mahsus olmak üzere 10 bin dolar hizmet bedeli ödemesi gerekiyor. Hizmetin aylık bedeli ise 5 bin dolar. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Starlink'in konut ve karavan hizmetleri 599 dolar donanım ücretine ve evler için aylık 110 dolar, karavanlar için aylık 135 dolar abonelik ücretine sahip. Fakat karavan hareket halindeyken Starlink'i kullanmak garantiyi geçersiz kılıyor.

Karavan versiyonuna benzer bir şekilde Starlink Maritime müşterileri de interneti kullanılmadığında hizmeti durdurabilme imkanına sahip.

Hizmetin 100-350 Mbps arasında indirme hızına ve 20-40 Mbps arasında yükleme hızına sahip olması bekleniyor. Gecikme ise 99 milisaniyenin altında.

Elon Musk: SpaceX Daha Kötü Bir Hizmet İçin Ayda 150.000 Dolar Ödüyor

Starlink Maritime kullanıcıları dünyanın her yerinde bağlantı kuramayacak. Hizmet şu anda yalnızca ABD (Büyük Göller dahil ancak Alaska hariç), Avrupa (Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın çoğu hariç), Avustralya, Brezilya, Şili, Avustralya'nın güney kesiminin çoğu ve Yeni Zelanda'daki kıyı sularında kullanılabilliyor. Şirketin belirttiğine göre yakın zamanda daha fazla bölge eklenecek

Starlink Maritime'ın ilk harcaması ve aylık maliyeti açıkça çok pahalı olsa da CEO Elon Musk, SpaceX'in gemilerinde kullandıkları "çok daha kötü" bir internet bağlantısı için isimsiz bir hizmete ayda 150.000 dolar ödediğini belirtiyor.

Ayrıca şirket tarafından paylaşılan videoda bir SpaceX roketinin inişi sırasında Starlink olan ve olmayan bağlantıların farkı gösterildi. SpaceX, çok yakınına gelen bir roket inişine bile dayanabilen Starlink Maritime ile adeta şov yaptı.