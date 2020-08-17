Uydudan İnternet Sağlayan Starlink Hız Testi Sonuçları ile Gündeme Geldi

SpaceX bünyesinde yürütülen uydu bazlı internet ağı projesi olan Starlink, bu senenin sonlarında genel kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Bu noktada beta aşamasında yer alan Starlink hız testi sonuçları ile dikkatleri üzerine çekti. Peki uydu aracılığı ile sunulan bu internet kullanıcılara neler vaat ediyor?

Starlink Hız Testi Sonuçları: Ne Kadar Hızlı?

SpeedTest uygulaması aracılığı ile yapılan ölçümler, Los Angeles sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Bu testlerde elde edilen sonuçlara baktığımızda minimum indirme hızı 35,49 Mbps ve maksimum indirme hızı 60,24 Mbps olarak ölçümlendi. Buna ek olarak minimum yükleme hızı 4,58 Mbps ve maksimum indirme hızı 17,70 Mbps olarak ölçümlendi.

Hem beta aşamasında olması hem de uydu bazlı çalışma prensibi ile birlikte ilk sonuçların umut verici olduğu söylenebilir. Bu yılın sonunda genel kullanıma sunulacak projenin daha yoğun kullanımda yüksek hızlar sunup sunamayacağı ise henüz bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.

Peki siz yapılan bu ölçümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Starlink sunduğu hızlar ve çalışma prensibi ile birlikte umut vaat ediyor mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.