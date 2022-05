Starlink'in Hizmet Verdiği Ülke Sayısı 32'ye Çıktı

Şirket, SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in artık dünya çapında 32 ülkede kullanılabildiğini duyurdu. Etkileyici bir şekilde Elon Musk'ın uzay şirketi, müşterilerin internetlerini almak için aylarca beklemesine neden olan önceki sorunların aksine mevcut siparişlerin "hemen" gönderileceğini söylüyor.

Starlink, Twitter'da hizmetin Avrupa ve Kuzey Amerika'nın yanı sıra Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde "mevcut" olduğunu gösteren kullanılabilirlik haritasının olduğu bir ekran görüntüsü paylaştı. Afrika kıtasının tamamı da dâhil olmak üzere dünyanın geri kalanının çoğu, 2023'te çeşitli noktalarda “yakında” olarak gösteriliyor.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D