Starlink'in Hizmet Verdiği Ülke Sayısı 32'ye Çıktı

Şirket, SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in artık dünya çapında 32 ülkede kullanılabildiğini duyurdu. Etkileyici bir şekilde Elon Musk'ın uzay şirketi, müşterilerin internetlerini almak için aylarca beklemesine neden olan önceki sorunların aksine mevcut siparişlerin "hemen" gönderileceğini söylüyor.

Starlink, Twitter'da hizmetin Avrupa ve Kuzey Amerika'nın yanı sıra Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde "mevcut" olduğunu gösteren kullanılabilirlik haritasının olduğu bir ekran görüntüsü paylaştı. Afrika kıtasının tamamı da dâhil olmak üzere dünyanın geri kalanının çoğu, 2023'te çeşitli noktalarda “yakında” olarak gösteriliyor.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D — SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

Starlink Ülkemizde Ne Zaman Kullanılabilir Olacak?

Starlink'in hizmet sayısını 32'ye çıkardığı bu durum, SpaceX'in yalnızca 25 ülkede mevcut olduğunu söylediği bu yılın başlarındaki duruma kıyasla oldukça önemli bir artış ancak daha dikkate değer olan SpaceX'in tüm siparişleri anında teslim edeceğini söylemiş olması. Starlink'in atmış olduğu tweet'in altı siparişlerinin teslim edilmesi için aylarca beklemek zorunda kalan müşterilerle dolu. Nisan ayında Starlink kullanıcılarının çoğunluğunun Kuzey Amerika'da bulunduğunu ve geri kalanların çoğunun Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'da bulunduğu bildirilmişti.

Mart ayında yürürlüğe giren bir fiyat artışından sonra yeni Starlink siparişleri, başlangıç ​​kiti olarak 599$'a mal oluyor ve internet hizmeti almak için aylık 110$'lık servis ücreti alınıyor.

Açıklanan yeni haritada ülkemiz için hizmetin 2023 yılında kullanılabilir olacağınının gözüktüğünü de ekleyelim.