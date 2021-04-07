Starlink İnternet Fiyatı Zamlanacak mı? Açıklama Geldi

Starlin internet fiyatına zam geliyor mu? Geçtiğimiz gün konuşan SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, internet fiyatının sabit tutulacağını belirtti. Başkan, SpaceX'in internet fiyatında katmanlı liste oluşturmayacağını dile getirdi. SpaceX'in Starlink hizmeti çok yakında daha fazla pazara açılacak.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell Salı günü düzenlenen bir panel kapsamında internet hizmeti hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'e kademeli fiyatlandırma getirmeyi planlamadığını söyledi.

Yönetci Shotwell, Satellite 2021 Leo Digital Forumunda yaptığı konuşmasında, "Tüketicilere kademeli fiyatlandırma yapacağımızı sanmıyorum. Bunu olabildiğince basit ve şeffaf tutmaya çalışacağız, bu nedenle şu anda tüketiciler için katman oluşturma planları yok." ifadesini kullandı.

Starlin internet fiyatına zam geliyor mu?

Açık beta sürümü kapsamında ABD, Kanada ve diğer belirli bölgelerde 10.000'den fazla kullanıcıya sahip olan Starlink, alıcı çanağının maliyetini karşılamak için 500 dolarlık bir depozitodan sonra, aylık 100 dolara mal oluyor. Katmanlı bir fiyatlandırma yaklaşımı ise farklı fiyatlara farklı yeteneklere sahip birden fazla plan sunabilir. Ancak SpaceX, tek ve basit bir teklifle gitmeye daha istekli görünüyor.

Shotwell, Starlin internetinin beta aşamasından çıkmak için belir bir zaman diliminin olmadığını belirterek, ağı güvenilir kılmak için hala yapacak çok işi olduğunu söyledi.

Yönetici ayrıca başlangıçta ABD'ye odaklandıklarını dile getirdi. "ABD bizim için öncelikli, çünkü İngilizce konuşuyorlar. Çanaklarıyla ilgili problemleri varsa yeni bir tanesini hızlı bir şekilde gönderebiliriz." şeklinde konuştu. Shotwell, "Ancak bu hizmeti kesinlikle ABD ve Kanada'nın ötesine genişletmek istiyoruz" diye ekledi.

Cnet tarafından yapılan ilk testler, yaklaşık 36 milisaniye gecikme ve saniyede yaklaşık 78 megabitlik ortalama indirme hızına ulaştığını gösteriyor. Bu rakamların her ikisi de uydu interneti için oldukça ideal. Bu da yer döşemeli fiber veya kablo altyapısına erişimi olmayan yerlere sağlanacak bağlantının gayet yeterli olacağına bir işaret.

Bu yılın başlarında SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink'in en yüksek hızının 2021'in sonunda 300 Mbps'ye kadar yükseleceğini söyledi.

SpaceX başarıyla yörüngeye daha fazla uydu fırlatabildiğinden hizmet kapsamının yayılması bekleniyor. Şirket bugüne kadar 1.200'den fazla uyduyu internet takımyıldızı kapsamında fırlattı ve önümüzdeki yıllarda binlercesini daha eklemeyi planlıyor.