Starlink İnternet Hızı Bazı Bölgelerde İyi Sonuç Vermiyor

Elon Musk'ın projelerinden biri olan Starlink internet hızı, Speedtest'in analizine göre bazı bölgelerde çok iyi bir performans sunarken bazı bölgelerde ise ortalamasının bir hayli altında performans sunuyor.

Starlink henüz beta aşamasından çıkmış değil ancak projenin beklentileri karşılamada ne kadar başarılı olduğunu öğrenmek için internet servisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ne kadar iyi internet hızı sağladığını ortaya çıkarmak amacıyla Speedtest verilerinden yararlanıldı.

Starlink İnternet Hızı Hep Aynı Performansı Göstermiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021 yılının ilk çeyreği boyunca Starlink'in ortalama indirme hızı Columbia County'de 40,36 Mbps, Shasta County'de ise 93,09 Mbps oldu.

Starlink'in 2021 yılının ilk çeyreğinde Kanada'daki ortalama indirme hızı Ontario'da 53,61 Mbps, Saskatchewan'da ise 80,57 Mbps oldu. Bu indirme hızı Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslandığında çok daha küçük bir değişim aralığı anlamına geliyor. Bu indirme hızları diğer tüm geniş bant internet sağlayıcıları ile kıyaslanacak olursa Starlink diğer tüm geniş bant internet sağlayıcılarının toplamından sırasıyla ortalama %59,6 ve %38,5 daha hızlı internet hızı sağlıyor.

Québec'te ortalama indirme hızı neredeyse aynıydı. Starlink sadece %3,4 daha az iyi performans gösterdi. BC, Alberta, Ontario ve New Brunswick'te Starlink'in ortalama indirme hızlarının ise diğer geniş bant internet sağlayıcılarından sırası ile %20,9 Mbps, %24,2 Mbps, %29,5 Mbps ve %40,7 Mbps daha yavaş olduğu ortaya çıktı.

İyi bir internet kullanımı için gecikme süresini de dikkate almak gerekiyor. Gecikme süresi çok yüksekse video konferans uygulamalarında size yöneltilen soruları cevaplamanız, soru sormanız, insanlarla sohbet etmeniz olanaksız hale gelebilir. Video oyunlarında yaşanan takılmalar yüzünden karakterinizi bir anda ölmüş bir halde bulabilirsiniz.

Starlink gecikme süresini mümkün olabildiğince az seviyede tutmak için alçak yörüngeli uydular kullanmayı amaçlıyor. Starlink gecikme süresi şimdiye kadar yapılan gözlemlere göre alternatiflerden çok daha yüksek.

Starlink'in gecikme süresi 2021 yılının ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mariposa County dışında daima daha yüksekti. Bu istisna bölgede diğer tüm internet servis sağlayıcılarının gecikme sürelerinin toplamından %17,4 daha az bir gecikme süresi görüldü.

Kanada'nın 2021 yılının ilk çeyreğinde yapılan bir anketteyse gecikme süresinin tüm bölgelerde yüksek olduğu kaydedildi. Bu ankette Starlink'in Kanada'daki gecikme süresinin 34 ms ila 61 ms arasında değişen ortalama gecikme süresine sahip olduğu görüldü.