Starlink İnterneti Avrupa'ya Geliyor: Fiyatı Ne Kadar?

Starlink interneti Avrupa'ya geliyor. Ortaya çıkan son raporlara göre 2021'de Avrupa'da ilk uydu internet hizmetini kullanacak olan ülke belli oldu. Peki ya Starlink uydu internet hızı ve fiyatı ne kadar?

2021'in ilk günü itibarıyla SpaceX'in Starlink uydu internet beta programı, bu yıl beklenen çok sayıda uluslararası lansmanına başlamış gibi görünüyor. Kesin olmayan birkaç iddiaya göre Starlink uydu internet hizmeti Kanada ve ABD'den sonra Avrupa'da kullanıma açıldı.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı müşteriler için zaten mevcut olan Starlink uydu internet beta programı, Birleşik Krallık'taki seçkin müşterilere sunulmaya başlamış durumda.

Starlink internetin amacı, başka türlü bağlanamayacak kadar uzak olan bu alanlara bağlantı sağlamaktır. SpaceX'in bu internet hizmeti şu anda yörüngede yaklaşık 960 uydusu var.

Starlink'in web sitesine gittiğinizde, "Konumunuzun Starlink'in Better Than Nothing Beta programına katılmaya uygun olup olmadığını görmek için, e-postanızı ve hizmet adresinizi aşağıya girin" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca SpaceX her zamanki gibi şakacı tavrından ödün vermiyor: "Hak kazanan şanslı azınlık kim olacak?"

Starlink'in Better Than Nothing (Hiç Yoktan İyidir) programı, Birleşik Krallık kullanıcıları için fiyat bilgisi vermeye de başladı. Starlink'in hizmetine bağlanmak isteyen kullanıcılar router için 439 £ (4400 TL) ve aylık abonelik için 89 £ (890 TL) tutarında bir ödemeye tabi tutuluyor. Ayrıca Birleşik Krallık'ta 50Mb/s ile 150Mb/s arasında hızın mümkün olduğu belirtiliyor.

Uydu internetin web sitesinde, "Starlink, alt yapı sistemleriyle sınırlandırılamayan küresel bir ağ sayesinde, erişimin güvenilmez, pahalı veya tamamen kullanılamaz olduğu yerlere yüksek hızlı geniş bant internet sunacak" ifadeleri kullanıldı.

SpaceX CEO'su olan Elon Musk ise Starlink projesinin 2020'de ABD ve Kanada'da hizmet vermesini hedeflediğini, ancak 2021 yılına kadar dünyanın neredeyse küresel kapsamına genişlemeyi hedeflediğini söylemişti. Ayrıca Starlink'ten sağlanan gelirin tamamen SpaceX araştırmaları için kullanıldığını hatırlatalım.

SpaceX ayrıca uydularının yörüngeyi temiz tutmaya devam edeceğini belirtiyor. Uyduların kullanım süresi sona erdiğinde yörüngeden ayrılmak için yerleşik imha sistemlerini kullanıyorlar. Bu başarılı olmaz sa da, uydular 5 yıl içinde Dünya atmosfer yakıcılığında kül olacak.