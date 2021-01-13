Starlink İnterneti Kullananlara Para Cezası Kesecekler

Rusya'da Starlink interneti kullananlara para cezası kesecekler. Uydu internet hizmetlerinin takip edilemeyeceğini düşünen Rus hükümeti, yeni yasa tasarısıyla birlikte Starlink gibi uydu interneti kullanan kişilere yaptırım uygulayacak.

Kırsal alanlarda veya şehir merkezlerinden uzakta yaşayan pek çok kişiye internet hizmeti sağlayacak olan Starlink, ilk testlerine göre tatmin edici hızda geniş bant internete sahip. Ancak Rusya'da yaşayanlar bu hizmete erişemeyecek gibi gözüküyor.

Rusya'nın yasama organı Devlet Duması, yabancı şirketlerden uydu aracılığıyla internet kiralayan kullanıcıları para cezasıyla cezalandıran bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Rus hükümetinin bu yasası yürürlüğe girerse, sadece Starlink ağını değil aynı zamanda OneWeb gibi hizmetleri de engelleyecek. Ancak hem daha iyi tanındığı hem de daha geniş bir kapsama planına sahip olduğu için en çok etkilenebilecek olan SpaceX'in internet hizmeti olacak gibi gözüküyor.

Rusya'da Starlink interneti kullananlara para cezası

Popular Mechanics'in Rusça baskısında yer alan bir rapora göre önerilen para cezaları sıradan kullanıcılar için 10.000 ila 30.000 ruble (135-405 dolar), tüzel kişiler için 500.000 ila 1 milyon ruble (6.750 ila 13.500 dolar) arasında değişecek.

Rus hükümetinin Starlink gibi uydu internet ağlarını engelleme girişimi ise "internet kontrolünü" kısıtlamasından kaynaklanıyor. Duma üyeleri, ülkenin internet kullanımını ve mobil iletişimini izleyen Operasyonel Arama Sistemi'nin bu internet ağlarını izleyemeyeceğini düşünüyor.

Yasaklara rağmen Rusya, internet için kendi uydu ağını kurmayı planlıyor. Rusya'da Sphere olarak bilinen uydu internet ağının 2024'te çevrimiçi olması planlanmakta. Ancak Rus uydu ağının 20 milyar dolara mal olması Rus hükümetini düşündürüyor. (Karşılaştırma için; Rusya Federal Uzay Ajansı'nın yıllık bütçesi 2,4 milyar dolar.)

Ayrıca Rusya'nın uzay programı başkanı Dmitry Rogozin, SpaceX'i uzay uçuşlarında rakip şirket olarak gördüklerini söylemişti. Rogozin'in ifadelerine göre Starlink ağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri çıkarlarına hizmet etmek için "yağmacı, zeki, güçlü ve son derece teknolojik" bir politikanın parçası.

Şu anda beta sürümünde olan Starlink ağı, 150 Mb / sn'ye kadar bağlantı ve 20 ms gecikmeli internet sağlayabiliyor. Şimdilik Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yla sınırlı olan Starlink'in küresel eylem planları 2021'de devreye sokulacak. Bu amaçla 12.000 uydunun çalışır olması ve önümüzdeki yıllarda 1 Gb / sn'lik bağlantılara ulaşması hedefleniyor.