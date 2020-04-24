Starlink İnterneti Yakında Halka Açılacak

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Starlink interneti yakın bir zamanda halk ile buluşuyor. SpaceX şirketi bu konudaki çalışmalarını hızlandırma kararı aldı. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX şirketi dünyanın uzaya açılan kapılarından birisi olarak görülüyor. Musk bir dönem bu şirketin uzaya açılma fikri dışında başka işler de yapmasına karar vermişti. Şimdi ise şirket internet hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Dünya yörüngesine on binlerce uydu yerleştirerek devasa bir internet ağı kurmak isteyen Musk bu fikrinde son derece kararlı.

SpaceX ve Tesla çalışanları ilk kullanımı yapacak

Gelen sızıntılara göre bu uydulardan dünya yüzeyine internet sağlanması için iki aşamalı beta programı uygulanacak. Bu programlardan ilki sadece Tesla ve SpaceX şirketinin çalışanları için kullanılacak.

Gizli beta testleri olarak adlandırılan bu uygulama ile birlikte, kullanıcıların tepkileri ölçülecek. Ayrıca internetin hız durumu ve ne tür gelişmeler sağlanabileceği ile ilgili de toplantılar yapılacak. Tüm bunların tamamlanmasından sonra ikinci beta aşamasına geçilecek. Bu aşamada ise dünyanın bazı yerlerindeki bölgelere internet sağlanmaya çalışılacak. Şirket, 2018 yılında FCC'den 1.110 ila 1.325 km arasında uçabilecek 4.425 alçak yörünge uydusu fırlatmak için izin almıştı.

Son zamanlarda çalışmalar yavaşlasa bile, yine de şirket bu kararında ısrarcı. Starlink aracılığıyla dünyanın tamamına internet götürmek isteyen kuruluş şimdilik sadece 420 uydu fırlatabildi. Sizce bu proje ile dünyanın tamamına internet götürülmesi mümkün mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.