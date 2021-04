Elon Musk, Starlink'in Mobile Açılacağı Tarihi Duyurdu

Starlink mobil tarihi 2021 sonunu işaret ediyor. SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetinin bu yıl tamamen mobil olacağını ifade etti.

SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, uydu internet hizmeti Starlink'in yıl sonuna kadar "tamamen mobil" olması gerektiğini, yani müşterilerin hareketli araçlarda veya farklı adreslerde kullanabileceklerini söyledi.

Musk ayrıca Starlink'in bu yaz muhtemelen beta sürümünden çıkacağını tweet'ledi. Yapılan açıklamaya göre, Ekim 2020'de "Better Than Nothing Beta" lansmanından bu yana 10.000'den fazla kişi Starlink'e kaydolmuş durumda.

Şu anki beta programı kapsamında müşteriler, donanımlarını bir adresten başka adrese taşıyamaz. Yani sadece kaydettikleri bölgede Starlink'e erişebilir.

Mart ayında Musk, Starlink için Federal İletişim Komisyonu'na bir talepte bulundu. Bu talep doğrultusunda Starlink müşterileri internet hizmetini gemilerde, uçaklarda, karavanda ve kamyonlarda kullanabilecekti. Ancak izin listesinde Tesla araçlarının olmaması dikkat çekiyordu.

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades.