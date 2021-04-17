Elon Musk, Starlink'in Mobile Açılacağı Tarihi Duyurdu

Starlink mobil tarihi 2021 sonunu işaret ediyor. SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetinin bu yıl tamamen mobil olacağını ifade etti.

SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, uydu internet hizmeti Starlink'in yıl sonuna kadar "tamamen mobil" olması gerektiğini, yani müşterilerin hareketli araçlarda veya farklı adreslerde kullanabileceklerini söyledi.

Musk ayrıca Starlink'in bu yaz muhtemelen beta sürümünden çıkacağını tweet'ledi. Yapılan açıklamaya göre, Ekim 2020'de "Better Than Nothing Beta" lansmanından bu yana 10.000'den fazla kişi Starlink'e kaydolmuş durumda.

Şu anki beta programı kapsamında müşteriler, donanımlarını bir adresten başka adrese taşıyamaz. Yani sadece kaydettikleri bölgede Starlink'e erişebilir.

Mart ayında Musk, Starlink için Federal İletişim Komisyonu'na bir talepte bulundu. Bu talep doğrultusunda Starlink müşterileri internet hizmetini gemilerde, uçaklarda, karavanda ve kamyonlarda kullanabilecekti. Ancak izin listesinde Tesla araçlarının olmaması dikkat çekiyordu.

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Starlink mobil tarihi 2021 sonunu işaret ediyor

SpaceX'in uydu politikası direktörü David Goldman, Starlink'in farklı alanlarda kullanılmasının kamu yararına hizmet edeceğini ve yolcuların üretkenliği artıran hizmetlere erişmesini kolaylaştıracağını söyledi.

Elon Musk ayrıca Cuma günü, Starlink'in "çalışma süresi, bant genişliği ve gecikme süresinin" hızla arttığını dile getirdi. Musk, Starlink internet hızının ikiye katlanacağına ve gecikmenin 2021 sonuna kadar düşeceğine söz verdi.

Ancak Starlink kullanıcıları aldıkları ilk hızın beklentileri karşıladığını belirtiyor. Müşteriler, dondurucu sıcaklıklarda, sert rüzgarlarda ve karda bile Starlink'in 175 Mbps hıza ulaştığını ifade ediyor.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, daha önceki açıklamasında internet fiyatının sabit tutulacağını belirtti. Başkan, SpaceX'in internet fiyatında katmanlı liste oluşturmayacağını dile getirdi.

Yönetci Shotwell verdiği demeçte, "Tüketicilere kademeli fiyatlandırma yapacağımızı sanmıyorum. Bunu olabildiğince basit ve şeffaf tutmaya çalışacağız, bu nedenle şu anda tüketiciler için katman oluşturma planları yok." ifadesini kullandı.

Starlink, alıcı çanağının maliyetini karşılamak için 500 dolarlık bir depozitodan sonra, aylık 100 dolara mal oluyor. Katmanlı bir fiyatlandırma yaklaşımı ise farklı fiyatlara farklı yeteneklere sahip birden fazla plan sunabilir. Ancak SpaceX, tek ve basit bir teklifle gitmeye daha istekli görünüyor.

SpaceX şimdiden 1300 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve en nihayetinde 42.000 kadarının Dünya'yı sarmasını istiyor. Bu 40.000'i aşkın uyduyla internet takımyıldızı oluşturulması hedefleniyor.