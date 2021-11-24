Starlink'in Türkiye'de Erişime Açılacağı Tarih Değişti

Starlink Türkiye'de erişime açılacağı tarih yeniden değişti. Halihazırdaki müşterilerine yetişmekte zorlanan SpaceX, 45 yeni ülkeye daha geleceklerini müjdeledi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzaydan genişbant uydu internet sistemi Starlink, potansiyel abonelere sistem sağlama konusunda beklentileri karşılayamıyor. 23 Kasım'da Starlink, hala uydu ekipmanlarını bekleyen müşterilere özür dileyen bir e-posta gönderdi.

E-postada 14 milyondan fazla kişinin Starlink sistemi hakkında bilgi aldığı ve şu anda 20'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve 2022'nin sonuna kadar en az 45 ülke daha eklemek istendiği (Türkiye dahil) belirtildi.

Ancak Starlink, son altı aydaki silikon kıtlığının beklenen üretim hızını yavaşlattığını ve bu yıl birçok Starlink siparişini yerine getirme kabiliyetini etkilediğini söyledi.

Starlink Türkiye'de erişime açılacağı tarih ne zaman?

E-postada, "Gecikme için özür dileriz ve üretim hızımızı artırmak için ürünümüzü ve fabrikamızı iyileştirmek ve modernize etmek için mühendislik, tedarik zinciri ve üretim ekiplerimizde çok çalışıyoruz." denildi.

45'ten fazla yeni ülkede hizmet vermek için çalıştıklarını ve 31. Starlink uydusunu fırlattıklarını dile getiren Starlink, uydular arası lazer bağlantılarının maksimum veri aktarımı için çalışacağından da bahsetti.

Starlink tarafından gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD'deki Ekim 2020 lansmanımızdan bu yana hizmetimizi 20 ülkeye daha genişlettik: Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Yeni Zelanda, Avustralya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İrlanda, İsviçre, Portekiz, Şili, Polonya , İtalya, Çek Cumhuriyeti, Meksika, İsveç ve Hırvatistan. Düzenleyici onayı bekleyen, 2022'nin sonuna kadar 45'ten fazla yeni ülkede daha piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Uydularımızın birbirleri arasında veri aktarımı yapmasını sağlayan, uydular arası lazer bağlantılarla donatılmış en yeni nesil uydularımızla 31. Starlink fırlatmamızı kısa süre önce tamamladık. Tamamen konuşlandırıldıktan sonra, uydular arası lazer bağlantıları Starlink'i dünya çapında veri aktarımı için mevcut en hızlı seçeneklerden biri haline getirecek."

Beta sürümünde SpaceX, kullanıcı terminali, tripod ve yönlendirici montajı için tek seferlik 499 ABD doları ve ayrıca hizmet için aylık 99 ABD doları ücret alıyor. SpaceX fiyatlandırmada herhangi bir değişiklik açıklamadı, ancak bu, beta sürümünden ticari kullanılabilirliğe geçtiğinde değişebilir.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell yaptığı konuşmasında, "Tüketicilere kademeli fiyatlandırma yapacağımızı sanmıyorum. Bunu olabildiğince basit ve şeffaf tutmaya çalışacağız, bu nedenle şu anda tüketiciler için katman oluşturma planları yok." ifadesini kullandı.