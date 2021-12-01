Starlink Uydu İnternet Hizmeti Uçaklar İçin Test Ediliyor

Starlink uydu internet hizmeti ile ilgili yaşanan gelişme heyecanlandırdı. İnternet hizmetinin uçaklar için test edildiğini duyuran şirket, uydular aracılığı ile uçaklarda genişbant internet erişimi sunmayı hedefliyor.

Starlink Uydu İnternet Hizmeti Uçaklara Ne Zaman Sunulacak?

SpaceX, Starlink olarak isimlendirilen uzay tabanlı internet hizmetini birkaç uçakta test ettiğini duyurdu. SpaceX Başkan Yardımcısı Jonathan Hoffeller, mümkün olan en kısa sürede uçaklarda genişbant internet hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Hofeller, salı günü Kaliforniya eyaletinin Long Beach şehrinde düzenlenen bir panelde yaptığı açıklamada, Starlink'in uçaklarda genişbant internet hizmeti vermesi için çeşitli havayolu firmaları ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Bu, şirketi Viasat Inc., Intelsat SA, Telesat Corp. ve diğer firmalar ile doğrudan rekabete sokacaktır.

Hofeller, Starlink'in Seattle yakınlarındaki montaj sahasında haftada altı uydu ürettiklerini söyledi. Uçaklarda gerçekleştirilen test ve şirketin havayolu firmaları ile gerçekleştirdiği görüşmeler ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

SpaceX, resmi olarak bilinen adıyla Space Exploration Technologies Corp., dünya genelinde yüksek hızlı internet kapsama alanı sağlamak için 30 binden fazla uydudan oluşan bir takımyıldızı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Starlink Türkiye'de Ne Zaman Erişime Açılacak?

Starlink'in Türkiye'de erişime açılacağı tarihte bir kez daha değişiklik meydana geldi. Mevcut müşterilerine yetişmekte zorluk yaşayan SpaceX şirketi, 45 yeni ülkede daha hizmet vereceklerinin müjdesini verdi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzaydan genişbant uydu internet sistemi Starlink, potansiyel abonelere sistem sağlama konusunda beklentileri karşılayamıyor. 23 Kasım'da Starlink, hala uydu ekipmanlarını bekleyen müşterilere özür dileyen bir e-posta gönderdi.

E-postada 14 milyondan fazla kişinin Starlink sistemi hakkında bilgi aldığı ve şu anda 20'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve 2022'nin sonuna kadar en az 45 ülke daha eklemek istendiği (Türkiye dahil) belirtildi.

Starlink, ne yazık ki son altı aydaki silikon kıtlığının beklenen üretim hızını yavaşlattığını ve bu yıl birçok Starlink siparişini yerine getirme kabiliyetini etkilediğini ifade etti.

45'ten fazla yeni ülkede hizmet vermek için çalıştıklarını ve 31. Starlink uydusunu fırlattıklarını dile getiren Starlink, uydular arası lazer bağlantılarının maksimum veri aktarımı için çalışacağından da bahsetti.