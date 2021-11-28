Hindistan'dan Starlink'e Uydu İnternet Hizmeti Uyarısı!

Hindistan, Starlink'e lisanssız uydu internet hizmeti vermeyi bırakmasını söyledi. Hindistan hükûmeti, Starlink'in hizmete devam etmek için gerekli izinlere sahip olana kadar ülke genelindeki rezervasyon işlemlerini derhal durdurması gerektiğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre SpaceX, 1 Kasım'da Hindistan'da işletme kaydı yaptırarak ön siparişlere başlamıştı fakat henüz hizmeti çalıştırma iznine sahip değildi. Yetkililer ayrıca potansiyel müşterilerin bu noktada ön sipariş vermelerini de engelledi.

SpaceX, konu ile ilgili yorum taleplerine şimdiye kadar herhangi bir karşılık vermedi. Şirket, 2022 yılının sonuna kadar ülke çapında 200 bin müşteri hedeflese de Starlink'in Hindistan'a geleceği net tarih şimdilik belirtilmiş değil. Paylaşılan bilgilere göre 1 Kasım itibarıyla 5 binden fazla ön siparişe ulaşıldı.

Hindistan, Starlink Uydu İnternet Hizmeti İçin Neden Önemli?

Starlink şu anda 21 ülkede büyük bir çoğunlukla genel beta testleri ile varlığını sürdürüyor. Birçok ülkede testlerine devam etse de Hindistan'ın SpaceX için oldukça önemli olmasının bir nedeni var. Bunun nedeni, Hindistan'ın çok büyük bir kırsal nüfusa sahip olması. World Bank'ın verilerine göre 2020 yılında bu sayı 898 milyonun üzerindeydi.

Starlink ekibi, 2022 yılının sonlarında Hindistan'da satılan cihazların yüzde 80'inin kırsal alanlara hizmet etmesini umuyor.

Starlink Türkiye'de Ne Zaman Erişime Açılacak?

Starlink'in Türkiye'de erişime açılacağı tarih bir kez daha değişiklik gördü. Mevcut müşterilerine yetişmekte güçlük çeken SpaceX, 45 yeni ülkeye daha geleceklerini müjdeledi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzaydan genişbant uydu internet sistemi Starlink, potansiyel abonelere sistem sağlama konusunda beklentileri karşılayamıyor. 23 Kasım'da Starlink, hala uydu ekipmanlarını bekleyen müşterilere özür dileyen bir e-posta gönderdi.

E-postada 14 milyondan fazla kişinin Starlink sistemi hakkında bilgi aldığı ve şu anda 20'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve 2022'nin sonuna kadar en az 45 ülke daha eklemek istendiği (Türkiye dahil) belirtildi.

Starlink, ne yazık ki son altı aydaki silikon kıtlığının beklenen üretim hızını yavaşlattığını ve bu yıl birçok Starlink siparişini yerine getirme kabiliyetini etkilediğini söyledi.

45'ten fazla yeni ülkede hizmet vermek için çalıştıklarını ve 31. Starlink uydusunu fırlattıklarını dile getiren Starlink, uydular arası lazer bağlantılarının maksimum veri aktarımı için çalışacağından da bahsetti.