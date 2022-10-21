Starlink Uyduları Hacklendi!

Şu an dünyanın yörüngesi etrafında dönmekte olan 3000'den fazla Starlink uydusu, gezegen çapında yüksek hızlı internet sağlıyor. SpaceX'in bir alt kuruluşu olarak ortaya çıkan Starlink projesi, Elon Musk'ın geleceğe dönük en kapsamlı projelerinden biri olarak görülüyor. Starlink'in aynı zamanda neredeyse dünyanın her bölgesinden bilgi alınabilen bir GPS sistemi olması, bazı araştırmacıların projeleri için onları fazlasıyla uygun hale getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Texas Üniversitesi'nde başlatılan bir proje kapsamında Starlink'in global GPS sistemi oluşturmada etkin bir yol oynayabileceğini düşünen araştırmacılar, Elon Musk ve ekibinden uyduların verilerine erişim için izin istedi. Fakat SpaceX'in iş birliğine yanaşmaması sonrasında araştırmacılar çareyi bambaşka bir yolda buldu.

SpaceX Sinyalleri Hacklendi!

Başlangıçta araştırmacılar ile global GPS sistemi için iş birliği içinde olan SpaceX, daha sonrasında projenin kendileri için öncelikli olmadığı kararını alarak iş birliğini kesmişti. Bu sebeple araştırmaları yarım kalan Texas Üniversitesi'ndeki akademisyenler, çareyi başka yollarda aradı. Araştırmacıların ihtiyacı olan temelde SpaceX'in verdiği veriler değildi.

Starlink tarafından yayınlanan sinyallerin tüm kullanıcılara açık olduğunun bilincinde olan araştırmacılar, sinyalleri deşifre etmenin bir yolunu buldu. Bu işlem için bir Starlink uydu seti alan araştırmacılar, 2 yıl boyunca Rafael Nadal'ın tenis maçlarını YouTube'da HD çözünürlükte yayınlamaya başladı. Düzenli bir veri akışı sağlamak için yapılan bu işlem sırasında uyduların senkronizasyonu gönderilen ve alınan sinyallerin analizi ile ölçüldü.Aynı zamanda açık olarak paylaşılan Starlink uydu koordinatları ile elde edilen bilgiler birleştirildiğinde global bir GPS sistemi için gerekli veriler oluşturulmuş oldu.

SpaceX'in yardımıyla metre seviyesinde hassasiyete sahip olabilecek navigasyon sistemi, araştırmacıların uzun uğraşlarına rağmen 30 metre gibi yüksek bir hata payına sahip. Öte yandan projenin başındaki ekip SpaceX'in gizli kodlarının bazılarını deşifre ederek çözmeyi de başardı. Starlink uydularının hacklenebileceği de böylece ortaya çıkmış oldu.

Projenin başındaki araştırmacı Todd Humphreys, SpaceX'in kendilerine çıkardığı zorluktan yakınarak, "SpaceX iş birliği yapmaya karar verse birkaç algoritma ve şifreli senkronizasyon sinyalleri projemiz için yeterli olacaktı. Senkronizasyonun sağlanmasıyla 1 metreden daha hassas GPS sistemi kurulabilirdi. SpaceX işimizi zora soktu." dedi.