Starlink ve T-Mobile İş Birliği Yapacak

Elon Musk'ın birkaç senedir üzerinde çalıştığı Starlink projesinin kapsamı genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yeni gelen bir duyuruya göre Alman iletişim devi T-Mobile ile SpaceX bünyesinde bulunan Starlink projesi ortak sunum gerçekleştirecek.

Şimdilik sunum ve iş birliğinin detayları hakkında pek bir bilgi bulunmasa da iddialara göre iki firmanın da kendi çıkarları doğrultusunda 5G teknolojisinin yaygınlaşması ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

T-Mobile 5G Teknolojisini Genişletmek İçin Starlink Uydularını Kullanacak

Sahip olduğu 106 milyon abone ile mobil telefon hizmeti sunan firmalar arasında 6. sırada bulunan T-Mobile, son yıllarda dünya çapındaki 5G dönüşümünü kolaylaştırmak için yeni yöntemler arıyor. İddiaya göre Starlink projesi ile iş birliğinin arkasında kentsel alanlarda 5G hizmetini, kırsal alanlarda ise Starlink hizmetini kullanabilen yeni bir Starlink ürünü bulunuyor. Buna göre kullanıcıların mobil hızını sürekli yüksek seviyede tutmak için baz istasyonlarının yakınında T-Mobile altyapısı, kırsalda ise Starlink'in uydu interneti kullanılacak.

Starlink, geçtiğmiz aylarda yaptığı uydu interneti kullanım genişletmeleri ve kullanıcı sayısında artış sebebiyle internet ağında bir yoğunluk yaşıyor. Elon Musk, T-Mobile ile yapacakları anlaşma sayesinde ağdaki trafikten baz istasyonlarını kullanarak kurtulmak istiyor olabilir. Duyurunun Falcon 9 roketlerinin Starlink uydularının ikinci neslini fırlatmak amacıyla yeniden modifiye edildiği sırada gelmesi, iki büyük firma arasındaki karşılıklı çıkar anlaşmasını kanıtlar nitelikte. Elon Musk birinci nesil uydular finansal açıdan fazlasıyla zayıf bulunuyorken ikinci nesil uydular ise çok daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bu sözlerin arkasında daha sonra da devamı gelmesi beklenen büyük anlaşmalar yatıyor olabilir.