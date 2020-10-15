Elon Musk Duyurdu: Starlink, Yüksek Hızlı Trenlerde Çalışacak

SpaceX'in uydudan internet hizmeti sunan Starlink projesi insanların evlerine ve arabalarına geniş bant internet sunabilecek. Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti hakkında yepyeni detaylar geldi. Elon Musk Twitter'da gündem oldu.

Elon Musk: Starlink, Yüksek Hızlı Hareket Eden Nesnelerde Çalışacak

Twitter kullanıcısı Anton Kanerva, Musk'a şu soruyu yöneltti:

"Starlink, trenler gibi yüksek hızlı hareket eden nesnelere yerleştirilebilir mi? Hiçliğin ortasında hareket eden trenlerin nihayet istikrarlı yüksek hızlı internet bağlantılarına sahip olabilmesi inanılmaz olurdu!"

Elon Musk'ta "Evet. Her şey bir aşamalı dizi anten için yavaştır." yanıtını verdi.

Yes. Everything is slow to a phased array antenna. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020

Starlink projesi, uydular aracılığı ile uzaydan internet bağlantısı sunmayı hedefliyor. İnternetin çok pahalı, yetersiz veya erişilmesinin güç olduğu yerlerde kullanımının hedeflendiği proje kapsamında uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internete her yerden erişmek mümkün olacak. Facebook ve Amazon gibi devlerin de üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bu projenin SpaceX için şu aşamadaki maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar civarında.

Uydudan internet hizmeti Starlink şu anda 30 milisaniyeden daha az gecikme süresiyle 100Mbps indirme hızları sunabiliyor. Musk, Starlink için halka açık beta denemelerinin Kuzey ABD ve muhtemelen güney Kanada'da yaşayanlar için yakında başlayacağını söyledi. Starlink'in tüm kullanıcılara açıldığında çok iyi bir performans vereceği ve altyapı olmayan evlere interneti kolayca ulaştıracağı görülüyor.

Starlink'in Türkiye'de kullanılıp kullanılmayacağı bilinmeyenler arasında yer alıyor.

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Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı olduğu açıklanmıştı. Elon Musk'ın net değerinin 115 milyar dolar olduğu söylenmişti. Elon Musk, SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok şirketin de kurucusu. Tesla'nın hisselerinin 2020 yılında yaklaşık% 500 arttığı ve şirketin şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerinde olduğu söylenmekte.