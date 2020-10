Elon Musk Duyurdu: Starlink, Yüksek Hızlı Trenlerde Çalışacak

SpaceX'in uydudan internet hizmeti sunan Starlink projesi insanların evlerine ve arabalarına geniş bant internet sunabilecek. Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti hakkında yepyeni detaylar geldi. Elon Musk Twitter'da gündem oldu.

Twitter kullanıcısı Anton Kanerva, Musk'a şu soruyu yöneltti:

"Starlink, trenler gibi yüksek hızlı hareket eden nesnelere yerleştirilebilir mi? Hiçliğin ortasında hareket eden trenlerin nihayet istikrarlı yüksek hızlı internet bağlantılarına sahip olabilmesi inanılmaz olurdu!"

Elon Musk'ta "Evet. Her şey bir aşamalı dizi anten için yavaştır." yanıtını verdi.

Yes. Everything is slow to a phased array antenna.