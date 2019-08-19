Starman Roadster, Güneş’in Etrafındaki İlk Turunu Tamamladı

SpaceX’in daha önce uzaya göndererek büyük ses getirdiği bir Tesla Roadster aracı ve onun sürücü koltuğunda oturan Starman adlı maket astoronot artık neredeyse uzayın yerlilerinden biri haline geldi.

Roadster’in konumunu gösteren son verilere göre, kozmik şoförüyle birlikte bu Tesla otomobili, Falcon Heavy roketiyle fırlatılışının üzerinden 557 gün geçtikten sonra Güneş’in etrafındaki yörüngesinde ilk turunu tamamladı. 58.000 km garantisi olan Starman Roadster, fırlatılışından bu yana bunu 21.000 defa aşarak tam 1226 milyon km’lik mesafe gitti.

Ancak ne yazık ki Starman’ın bir gece gökyüzünde kayarak ilerlediğini göremeyeceğiz. Çünkü Dünya şu anda Güneş’in karşı tarafında bulunuyor. Elektrikli otomobil ancak 5 Kasım 2020’de Dünya’ya tekrar yaklaşacak ve 52 milyon kilometreden daha yakın bir mesafede olacak.

O tarihten önce 7 Ekim 2020’de ise Starman Mars’a yaklaşacak ve sadece 7 milyon km uzaklıkta olacak. Bu tarihten sonra ise elektrikli Roadster giderek yanlızlaşacak. Çünkü tahminlere göre Starman, 2047 yılına kadar evine bir daha yaklaşmayacak.

İnsanlığın da Starman ile tanışmak için uzaya daha erken gidemeyeceği varsayılıyor ancak bu durum elbette değişebilir. Çünkü SpaceX yaptığı çalışmalarla giderek derin uzay uçuşlarına yaklaşıyor ve ABD de 2030’da ya da sonrasında insanları Mars’a göndermeye yönelik planlar yapıyor. Starman’ın evine döndüğü sırada, derin uzay yolculuklarının nispeten rutin hale gelmesi gibi bir olasılık da mevcut.