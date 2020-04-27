StarShip 4. Prototipi Dondurucu Testini Başarıyla Geçti 

SpaceX'in derin uzay roketi olan Starship'in çok sayıda prototipi bir türlü testleri geçerek, uzaya çıkmak için hazır hale gelemiyordu. Son olarak bu ayın başında 3. Starship prototipi, test sırasında patladı. Ve sonunda Starship prototipi için iyi haber geldi. 4. prototip dondurucu testinden başarıyla geçti.

Geçtiğimiz hafta Teksas Boca Chica tesisinde gerçekleştirilen soğuk basınç testi başarıyla sonuçlandırıldı. Testin başarıyla sonuçlanması SpaceX için oldukça büyük bir adım. Zira bugüne kadar gerçekleştirilen bütün Starship prototipleri test standında patlamıştı. Uzayın derinliklerine kargo ve insan taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanan Starship artık havalanmak için hazır.

Kriyojenik kanıt testi olarak da bilinen dondurucu testi, test aracanın süper soğuk iticilerler doldurulmasıyla gerçekleştiriliyor. Testin amacı, geliştirilen uzay aracının, görev esnasında benzer sıcaklık ve basınçla karşılaşması durumunda dayanıklılığını ölçmek. Starship prototipleri şimdiye kadar test araçlarından parçalanmadan ayrılmayı başaramamıştı. Ancak geliştirilen bu son prototip, test aracından hiç bir hasar almadan ayrılmayı başardı. Spacex kurucusu Elon Musk, test ile ilgili bir videoyu Tweeter hesabında paylaşarak, 4. prototipin testi geçtiğini açıkladı.

SN4 passed cryo proof! 😅 pic.twitter.com/EJakThZRGF — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2020

Starship 4. Prototipi Testi Başarıyla Geçti. Sırada Motorun Montajı Var.

Dondurucu testinin başarılı sonuçlanması ile Starship'in uzaya hazırlık süreci bitmiyor. Mühendisler, yeni geliştirilen raptor motorunu prototipin tabanına monte edecekler ve motorun doğru çalışıp çalışmadığını gözlemlemek için yeniden testler gerçekleştirecekler. Raptor motorunun Starship için özel olarak geliştirildiğini belirten Elon Musk, 4. prototipte sadece bir motor kullanılacağını ancak bundan sonraki prototiplerde daha fazla motor kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Raptor testinin de başarılı ile sonuçlanmasının ardından mühendisler, Starship prototipinin havalanma ve yere inme kabiliyetini test etmek için, uzay aracını 150 metre kadar yükseye uçurmayı ve tek parça halinde yere indirmeyi deneyecek. Aracın uzaya gideceği düşünüldüğünde 150 metre çok düşük bir yükseklik gibi gelebilir. Ancak mühendisler kalkış ve inişteki mantığın mesafe fark etmeksizin aynı olduğunu söylüyor. Yani, Starship 150 metre yüksekliğe doğru bir şekilde çıkabilir ve tek parça halinde yere inmeyi başarabilirse, 4. prototip için işlerin yolunda gittiği söylenebilir.