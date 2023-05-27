Starship'in İkinci Test Uçuşu Ne Zaman Gerçekleşecek? Elon Musk Açıkladı!

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship roketinin merakla beklenen bir sonraki test uçuşu için iki aylık bir zaman çizelgesi paylaştı. Starship, Mars'a uçuş gerçekleştirecek bir roket inşa etmek için gerekli olan büyüklüğü ile dünyanın en büyük roketi konumunda. Öyle ki, aynı zamanda NASA'nın ay iniş aracının bir parçası olarak sözleşme imzaladığı ikinci aşamasıyla Ay'a insan indiren ilk roket olacak.

Elon Musk, SpaceX'in geçtiğimiz ayın sonlarında Starship'in ilk test uçuşundan yeni ve özel görüntülerin bulunduğu paylaştığı yeni bir videoya yanıt olarak ayrıntıları aktardı.

SpaceX, Starship Fırlatma Pistini Geliştirmeyi Bir Ay İçinde Tamamlayacak

SpaceX'in Starship roketi fırlatıldıktan sonra ardında bir toz bulutu bıraktı ve test sırasında tüm dikkatler gökyüzüne yükselen devasa rokete odaklanmışken, kısa bir süre sonra roket infilak etti. Bunun yanı sıra fırlatma rampasının görüntüleri, doğrudan SpaceX'in 33 motorunun tamamı ateşlendiğinde 16,7 milyon pound itme gücü üreten bir roket için alev saptırma sistemi kurmamayı tercih etmesinden kaynaklanan büyük bir krateri ortaya çıkardı.

Elon Musk yeni test uçuşuyla ilgili olarak "Büyük fırlatma rampası yükseltmeleri yaklaşık bir ay içinde tamamlanacak, ardından rampada bir ay daha roket testi yapılacak ve ardından Starship'in ikinci test uçuşu gerçekleştirilecek." dedi.

Eğer ilk test uçuşunu seyretmediyseniz hemen aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.

Starship İlk Test Uçuşu