Starship İle İlgili Çılgın Bir Fikir Ortaya Atıldı

Gezegenler arası seyahat sırasında en fazla ihtiyaç duyulacak olan Starship roketleri, Elon Musk tarafından tanıtıldı. Dünyadaki bütün insanların diğer gezegenlerdeki kolonilerde yaşamasını sağlayabilecek bu roketler, ilginç bir sisteme sahip olacak. İşte haberimizin detayları.

Starship uzay aracının karşımıza çıkacak en büyük sorunlarından birisi de yakıt ikmali olacak. Neredeyse her konuda çılgın fikirler ile tanınan Elon Musk, bu konuda ilginç bir düşünce ortaya attı. Ona göre Starship roketlerinin yakıt ikmali yine başka bir Starship roketi ile gerçekleştirilebilir.

Dünyanın uydusu Ay birinci durak olacak

Starship ile gezegenler arası yolculuğu bir metro seyahatini benzetebiliriz. Ay bu metro seyahatinde birinci durak olacak. Starship roketlerinin Ay'da, mili-g ivmelenmesi ile yerleşen yakıt tekniğini kullanması bekleniyor. Bu teknik sayesinde, bir roketten diğer rokete yakıt aktarılabilecek.

Bu arada Elon Musk neden dünyamızın uydusu olan Ay'ın birinci durak olacağını da açıkladı. Burada yakıt ikmali yapacak roketler, herhangi bir ek destek almadan Raptor motorlarıyla yoluna devam edecek. Ay yüzeyinden uzaya açılmak Dünya ile kıyaslandığında çok daha kolay.

Ticari olarak bu faaliyetlerin başlaması için önerilen tarih 2023 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren uzay seyahatleri ticareti resmi olarak başlamış olacak. O zamana kadar muhtemelen Starship ile ilgili daha farklı gelişmeler ortaya çıkacak. Bu roketlerin yakıt ikmalini yaratıcı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.